Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, un matrimonio durato 18 anni. FOTO

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, un matrimonio durato 18 anni. FOTOSTORIA
La storia d’amore più celebre del conduttore e autore televisivo che ha fatto la storia del piccolo schermo italiano è stata quella con la cantante lirica Katia Ricciarelli. La loro unione iniziò negli anni Ottanta e durò 18 anni. Dopo la scomparsa di Baudo, avvenuta ieri 16 agosto 2025, quella relazione viene ricordata come una delle più iconiche del mondo dello spettacolo italiano. Ripercorriamo le tappe di questa leggendaria love story
A cura di Camilla Sernagiotto