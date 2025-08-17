Pippo Baudo, chi sono i figli Alessandro e Tiziana

Due percorsi diversi, tra riconoscimenti tardivi e vicinanza professionale, ma uniti dall’affetto per il padre. Alessandro e Tiziana Baudo raccontano la dimensione privata di uno dei volti più amati della televisione italiana.

Dietro la lunga carriera televisiva di Pippo Baudo, simbolo della tv italiana e volto amatissimo dal pubblico, c’è anche la sua dimensione privata, fatta di affetti, scoperte e rapporti che hanno trovato nel tempo un equilibrio. I suoi figli, Alessandro e Tiziana, rappresentano due storie diverse, accomunate però dall’amore e dal legame con il padre.

Alessandro, il figlio ritrovato Alessandro Baudo è nato nel 1962 dalla relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinolfi. Per molti anni non seppe la verità sulle sue origini: crebbe infatti pensando che suo padre fosse Tullio Formosa, marito di sua madre. Solo nel 1996 arrivò il riconoscimento ufficiale da parte di Pippo, dopo un iter legale.

Il rapporto, però, si è rivelato da subito affettuoso. Alessandro ha spesso raccontato di aver trovato in Baudo un padre presente e caloroso. Musicista e autore, ha vissuto a lungo in Australia, dove ha inciso dischi e coltivato la passione per il soul e il blues. Da lui è nato Sean, nel 1990, che ha reso Pippo nonno e in seguito bisnonno. Negli ultimi anni Alessandro è rientrato in Italia, scegliendo Terni come città di riferimento, proprio per stare vicino al padre e accompagnarlo con discrezione nella vita quotidiana. Leggi anche Perché Pippo Baudo è la Sicilia e la Sicilia è un po’ Pippo Baudo

Tiziana, la figlia sempre al suo fianco Tiziana Baudo è nata nel 1970 dal matrimonio di Pippo con Angela Lippi. La sua vita è stata fin da subito intrecciata al mondo della televisione e alla carriera del padre. Per anni è stata la sua assistente personale e segretaria, seguendo da vicino il dietro le quinte di programmi e produzioni, con la discrezione di chi lavora nell’ombra ma è parte fondamentale del percorso di un grande protagonista della tv. Parallelamente, Tiziana ha costruito una carriera autonoma: da oltre vent’anni collabora con RTL 102.5, dove si occupa di relazioni esterne e organizzazione di eventi. È anche madre dei gemelli Nicholas e Nicole, nati nel 2010, che hanno regalato a Baudo la gioia di diventare nonno. Leggi anche L'omaggio a Pippo Baudo, signore della televisione italiana

Pippo Baudo con la figlia Tiziana nel 1972