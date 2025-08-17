Perché Pippo Baudo è la Sicilia e la Sicilia è un po’ Pippo Baudo

Pippo Baudo ha portato la Sicilia in ogni tappa della sua carriera, trasformando origini e radici in una cifra identitaria del suo lavoro e della sua vita. Dal legame con Militello ai talenti scoperti, dalle serate in Rai ai progetti locali, ha incarnato l’orgoglio e la creatività della sua terra.

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Pippo Baudo ha portato la Sicilia con sé in ogni stagione della sua carriera. Figlio di una famiglia modesta, laureato in giurisprudenza a Catania, scelse presto la strada dello spettacolo, trasferendosi a Roma. Eppure, anche nel periodo di massimo successo a Milano e nella Capitale, non recise mai il cordone con la sua terra. “La nostra terra ha vissuto tante vicissitudini ma ha una bellezza infinita e unica al mondo… il bello vincerà”, disse in un’intervista, rivelando il senso di responsabilità e orgoglio che accompagnava il suo essere siciliano.

La sua "adorata" Militello Val di Catania

Il rapporto con Militello Val di Catania è stato costante. Il paese gli ha dedicato una via del centro storico, e lui stesso ne parlava come di un “simbolo autentico della Sicilia di un tempo”. Per Baudo la sicilianità non era un’etichetta, ma un modo di vivere, fatto di calore, ospitalità e radici profonde. Anche nei suoi programmi, dai varietà alle serate speciali, ha portato spesso in scena luoghi e tradizioni dell’isola. Memorabili furono, negli anni ’90, le trasmissioni dal Teatro Antico di Taormina e da piazza IX Aprile, vetrine che portarono in prima serata Rai la bellezza siciliana.

Un capitolo importante fu il suo impegno con Antenna Sicilia, emittente privata nata nel 1979 a Catania, di cui fu socio e direttore artistico. Qui lanciò programmi legati alla cultura e alla musica popolare, come il Festival della nuova canzone siciliana, recuperando repertori in dialetto e valorizzando giovani artisti locali. Un segno concreto della sua volontà di restituire qualcosa alla sua terra.