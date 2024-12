Arriva Squid Game 2, cosa sapere sulla prima stagione della serie tv

Gi-hun diventa così il vincitore si ritrova sul conto bancario 45,6 miliardi di won. Ma si tratta di un trionfo amarissimo. Il Front Man, capo dello staff , nonché l'uomo che sovrintende ai giochi rivela a Gi- hun che per lui e per i suoi cosi gli Squid Game sono come una corsa ippica e gli esseri umani che vi partecipano sono considerati alla stessa stregua dei cavalli da corsa. Il trionfatore torna a casa, ma scopre che sua madre è morta. Esausto, l'uomo vive come un homeless per un anno, senza toccare neanche un soldo della sua vincita fino a quando non trova il biglietto da visita con il logo di Squid Game. Si reca così presso un grattacielo cittadino, dove trova il giocatore 001, Oh Il-nam, ancora vivo ma ormai in fase terminale. Il-nam svela di essere la mente dietro l'operazione del gioco, creato per intrattenere i super ricchi annoiati come lui. I giochi sono basati sui suoi ricordi d'infanzia e l'anziano ha deciso di parteciparvi di persona per nostalgia. Il-nam chiede a Gi-hun di giocare un'ultima partita con lui per verificare se alle persone è rimasto un briciolo di umanità: se qualcuno aiuterà un ubriaco per strada prima di mezzanotte, Gi-hun avrà vinto e Il-nam gli dirà altro sul gioco; poco prima che termini il giorno, un passante nota il barbone al gelo e proprio sullo scadere dell'ora interviene con la polizia, ma Il-nam muore al rintocco.