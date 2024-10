Squid Game 2, a Lucca Comics & Games arrivano i protagonisti

Presentata oggi la seconda stagione di Squid Game, la serie sudcoreana che ha elettrizzato il pubblico mondiale, su Netflix dal 26 dicembre. All'affollatissima conferenza stampa a Lucca presenti il creatore e i due protagonisti sopravvissuti alla sconvolgente prima stagione

Creata da Hwang Dong-hyuk, Squid Game è diventata il più grande successo internazionale di Netflix, con oltre 1,65 miliardi di ore visualizzate nelle prime quattro settimane dal debutto nel settembre 2021. Una serie che ha superato ogni aspettativa, trasformando gli attori coreani in superstar globali.

Dove eravamo rimasti Il finale della prima stagione ha visto vincere Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) nei mortali giochi che hanno eliminato 455 concorrenti. La vittoria però ha un sapore amaro: ha perso il suo amico Cho Sang-woo e altri compagni, scoprendo inoltre che l'anziano Oh Il-nam era in realtà il creatore dei giochi. Anzichè volare negli Usa per incontrare la figlia, decide di combattere l' organizzazione criminale. La trama parallela segue il detective Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) che, infiltratosi nei giochi alla ricerca del fratello scomparso, scopre che questi è diventato Front Man (Lee Byung-hun), il capo mascherato che controlla il letale gioco di sopravvivenza. Il confronto tra i due si conclude con Jun-ho che precipita da una scogliera. Sarà ancora vivo? approfondimento Squid Game 2, arriva la 2° stagione (protagonista di Lucca Comics)

Le novità della stagione 2 Il creatore e regista‬ Hwang Dong-hyuk‬‬ si è prima di tutto detto stupito del trionfo mondiale della serie. "Quando si crea qualcosa si spera che sia un successo ma non mi sarei aspettato che Squid game diventasse un fenomeno globale. Mi sono detto: è un sogno o realtà? È stata un'esperienza surreale". Sulla differenza con la prima stagione, incentrata sul concorrente 456 e la sua gara di sopravvivenza, anticipa che Squid game 2 "si concentra sui ricordi del vecchio gioco e si ritorna nell'isola per fermare questo game ingiusto. Ritroverete i set diventati familari nella stagione 1 come il dormitorio, le scale colorate e i luoghi dei giochi, ma avremo ulteriori elementi. Nuovi giochi più intriganti e sfondi più belli". C'è anche un omaggio al nostro paese nel nuovo Squid Game. "Ho usato un'aria tratta da un'opera di Puccini nel primo episodio della nuova stagione. E anche una canzone di Andrea Bocelli" aggiunge Hwang. approfondimento Squid Game 2, creatore e protagonisti ospiti a Lucca Comics & Games

I capelli rossi Molti si sono chiesti la ragione dei capelli rossi di Seong Gi-hun/456 nell'ultimo episodio della prima stagione. Dice Lee Jung-jae, l'interprete di 456: "Non avevo chiara la ragione nè l'avevo chiesta al regista ma ho pensato che, dopo aver attraversato un'esperienza del genere, per il personaggio significhi "coraggio". L'origine dei capelli rossi li rivela il regista: "Li ho presi da un fumetto, Slum Dunk (celebre manga di Takehito Inoue, il cui protagonista ha i capelli rossi, ndr). Simboleggiano che quel personaggio non è più normale, ci prova a diventare come era prima ma non ci riesce". approfondimento Squid Game 2, otto nuove aggiunte al cast

Critica alla società del profitto Alla serie Hwang Dong-hyuk‬‬ affida un compito: "Spero che lo spettatore di Squid game,vedendo la serie, rifletta sulla nostra società capitalistica basata su un sistema competitivo che crea diseguaglianza e perdenti. Vogliamo che si pensi a come si possa cambiare questo mondo". Un ragionamento che accomuna anche i due attori. "Dobbiamo sforzarci di costruire un mondo migliore, avere cura degli altri e dei più deboli," sostiene Lee Jung-jae‬. Mentre Wi Ha-jun‬‬‬‬ sottolinea che alla serie interessa "cosa significhi per le persone che toccano il fondo il concetto di dignità, egoismo e dignità".

Uno spin-off di David Fincher? In rete rimbalza la notizia di un reboot o uno spin-off made in Usa diretto da David Fincher, il regista di Se7en e Panic room. Ma il creatore di Squid Game non si scompone. "Non penso che sia ufficiale. Rispetto David Fincher e sono un fan dei suoi film. Uno spin-off di Squid game sarebbe fantastico, sono molto curioso. Non sono affatto geloso della mia creatura, anzi. Sarebbe un'espansione del mio universo". Nel pomeriggio si replica con l'incontro del cast con i fan al cinema Moderno, ovviamente sold out da giorni, e la proiezione in prima assoluta del trailer finale di Squid game 2.