Ti presento i miei 4, confermato il ritorno di Owen Wilson

Wilson torna nei panni di Kevin Rawley

Manca circa un anno e mezzo all'uscita al cinema di Ti presento i miei 4, quarto film della saga avviata nel 2000 col primo titolo targato DreamWorks e Universal che incassò oltre 350 mila dollari nel mondo, i tempi sono giusti per inziare a svelare i dettagli sulla nuova pellicola che sarà scritta ancora una volta da John Hamburg, già co-autore dei tre film precedenti.

Dopo la conferma del ritorno di Stiller, De Niro e Teri Polo, arriva adesso l'aggiornamento sul coinvolgimento di Owen Wilson nel cast che prevede come new entry Ariana Grande, popstar da record reduce dalla candidatura all'Oscar come Migliore attrice non protagonista per Wicked.

Wilson riprenderà il suo irresistibile personaggio in perenne conflitto con Stiller/Greg Fotter, sempre impegnato a primeggiare sul rivale agli occhi di tutti i familiari di Pam. L'attore statunitense, parte della saga fin dal principio, ha partecipato anche ai successivi sequel, Mi presenti i tuoi? (2005) e Vi presento i nostri (2010). Per i fan la sua presenza era scontata. La conferma ufficiale, adesso, spazza via ogni dubbio.