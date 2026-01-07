Max Pezzali ospite al Festival di Sanremo 2026: cinque sere sulla tolda del palco sul mareMusica ©Ansa
L'annuncio è stato dato dal conduttore e direttore artistico della rassegna sanremese Carlo Conti. E c'è già chi sogna una serata 883 con Mauro Repetto. Lunedì 12 gennaio sarà rivelato il nome di un altro super ospite
Pavia per noi che stiamo in fondo alla campagna. Max Pezzali lascerà, per una settimana, la sua amata Harley Davidson per diventare comandante della nave che, da anni, sta in rada di fronte a Sanremo nella settimana festivaliera. L'annuncio è stato dato da Carlo Conti che ha promesso, lunedì 12 gennaio, di tirare fuori dal suo sancta sanctorun un altro big che svernerà in riviera dal 24 al 28 febbraio. Insomma Max Pezzali sarà grande protagonista al Festival di Sanremo 2026 (GUARDA LO SPECIALE) ma non sarà all'Ariston, sarà a bordo della nave come unico e solo protagonista di quello che accadrà sul "palco sul mare": cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le sue canzoni, quelle stesse che cantiamo da oltre trent’anni e che continuano a unire generazioni: "Porterà sicuramente una ciliegina su questa torta che si sta preparando", ha chiosato Carlo Conti mentre scorreva un video divertente con citazioni di Nord Sud Ovest Est, Ammriraglio Spidy, Il Deca, Arbry, 2 di Picche, La Regina delle Celebrità, Cisco e infine Max. Insomma ogni sera una festa diversa.
DOPO SANREMO ARRIVA IL MAX FOREVER
Dopo le cinque serate al largo di Sanremo, Max Pezzali preparerà la prossima maratona estiva ribattezzata Max Forever Gli Anni d'Oro - Stadi 2026 che lo vedrà raccontare la sua epopea musica e artistica Roma, Napoli e una doppia Milano, si aggiungono le città di Lignano, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova per chiudere con una doppia data a Milano. Quello di Max è un successo che si racconta con un solo numero da record: ci avvicniamo al milione e mezzo di biglietti venduti dal 2022 in poi. Ovviamente non si sa nulla di quello che accadrà nella sua settimana da "ammiraglio" ma c'è chi già sogna, per una sera, di (ri)vedere al suo fianco Mauro Repetto per ricreare quella magia intergenerazionale che si chiama 883.
Approfondimento
FantaSanremo 2026, aperte le iscrizioni. Il regolamento
©Getty
Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti