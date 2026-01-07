L'annuncio è stato dato dal conduttore e direttore artistico della rassegna sanremese Carlo Conti. E c'è già chi sogna una serata 883 con Mauro Repetto. Lunedì 12 gennaio sarà rivelato il nome di un altro super ospite

Pavia per noi che stiamo in fondo alla campagna. Max Pezzali lascerà, per una settimana, la sua amata Harley Davidson per diventare comandante della nave che, da anni, sta in rada di fronte a Sanremo nella settimana festivaliera. L'annuncio è stato dato da Carlo Conti che ha promesso, lunedì 12 gennaio, di tirare fuori dal suo sancta sanctorun un altro big che svernerà in riviera dal 24 al 28 febbraio. Insomma Max Pezzali sarà grande protagonista al Festival di Sanremo 2026 (GUARDA LO SPECIALE) ma non sarà all'Ariston, sarà a bordo della nave come unico e solo protagonista di quello che accadrà sul "palco sul mare": cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le sue canzoni, quelle stesse che cantiamo da oltre trent’anni e che continuano a unire generazioni: "Porterà sicuramente una ciliegina su questa torta che si sta preparando", ha chiosato Carlo Conti mentre scorreva un video divertente con citazioni di Nord Sud Ovest Est, Ammriraglio Spidy, Il Deca, Arbry, 2 di Picche, La Regina delle Celebrità, Cisco e infine Max. Insomma ogni sera una festa diversa.