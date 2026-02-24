Pubblicate anche le quotazioni dei trenta artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. La 76esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Il termine ultimo per le iscrizioni è stato prorogato fino alle ore 20 di martedì 24 febbraio
Online il regolamento del FantaSanremo, il celebre gioco incentrato sulla kermesse musicale. Il sito ufficiale del fantasy game ha pubblicato le regole della competizione basata sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo (LE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI) in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.
fantasanremo 2026, il regolamento
Il sito ufficiale del FantaSanremo ha pubblicato le regole dell’edizione 2026. Stando a quanto comunicato, ogni giocatore potrà utilizzare 100 baudi per formare una squadra di sette artisti schierando una formazione composta da cinque titolari, due riserve e un capitano scelto tra i titolari.
A differenza del 2025, i giocatori potranno modificare la formazione soltanto dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, sostituendo tra loro titolari e riserve. Il capitano vedrà i suoi punti raddoppiati sia in caso di bonus che di malus. Il vincitore sarà colui che avrà totalizzato il maggior numero di punti. Ogni utente potrà creare fino a cinque squadre e altrettante leghe, ovvero campionati in cui sfidare altri giocatori, partecipando a un massimo di venticinque leghe.
I bonus e i malus, attribuiti dal primo minuto della prima serata fino alla chiusura della 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), permetteranno di conquistare o perdere punti. Oltre al punteggio assegnato in base al posizionamento in classifica e alla conquista di un premio, spazio alla creatività: dai cinque punti per gli occhiali da sole o l’ombelico in bella vista ai dieci punti per la presenza di ballerini e ai trenta per un’invasione non programma del palco. Ci saranno anche bonus espressamente dedicati alla memoria di Peppe Vessicchio: 10 punti per il papillon indossato dal direttore d'orchestra, 20 se due direttori dirigono contemporaneamente, altri 10 per tutti gli artisti se conduttore o co-conduttore utilizza la frase "dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio".
Per quanto riguarda i malus, citiamo la caduta sulla scalinata, l’inciampo durante l’esibizione o i fischi di disapprovazione da parte del pubblico del Teatro Ariston. Il regolamento completo del FantaSanremo 2026 è disponibile sul sito.
Sul sito del FantaSanremo ci sono anche le quotazioni dei trenta artisti, ovvero i baudi necessari per poterli inserire nella propria squadra. Si va dai 13 baudi di Chiello ai diciassette di Tommaso Paradiso. Ecco tutte le quotazioni:
- Arisa - 16 baudi
- Bambole di Pezza - 14 baudi
- Chiello - 13 baudi
- Dargen D’Amico - 16 baudi
- Ditonellapiaga - 13 baudi
- Eddie Brock - 14 baudi
- Elettra Lamborghini - 14 baudi
- Enrico Nigiotti - 13 baudi
- Ermal Meta - 16 baudi
- Fedez & Marco Masini - 17 baudi
- Francesco Renga - 13 baudi
- Fulminacci - 14 baudi
- J-Ax - 13 baudi
- LDA & Aka7even - 15 baudi
- Leo Gassman - 14 baudi
- Levante - 15 baudi
- Luchè - 15 baudi
- Malika Ayane - 15 baudi
- Mara Sattei - 14 baudi
- Maria Antonietta & Colombre - 13 baudi
- Michele Bravi - 15 baudi
- Nayt - 14 baudi
- Patty Pravo - 13 baudi
- Raf - 13 baudi
- Sal Da Vinci - 13 baudi
- Samurai Jay - 14 baudi
- Sayf - 13 baudi
- Serena Brancale - 15 baudi
- Tommaso Paradiso - 17 baudi
- Tredici Pietro - 13 baudi
La proroga
Assalto finale al FantaSanremo e l'app va in tilt. A poche ore dalla chiusura ufficiale delle iscrizioni per il fantasy game più amato legato al Festival, il sistema è andato in crash a causa dell'enorme numero di accessi simultanei. Milioni di "fantallenatori" che, ridotti all'ultimo minuto, stavano tentando di creare o modificare la propria squadra si sono trovati di fronte a un'app bloccata e inaccessibile. Immediata la reazione sui social network, dove si sono moltiplicati in pochi minuti messaggi tra il panico e l'ironia, con utenti preoccupati di non riuscire a iscrivere la propria formazione in tempo per l'inizio della gara. A placare gli animi è intervenuta direttamente l'organizzazione del FantaSanremo. Gli organizzatori hanno rassicurato tutti i giocatori, chiarendo che nessun fantallenatore resterà escluso. Il termine ultimo per le iscrizioni è stato infatti prorogato: sarà possibile creare e modificare le proprie squadre fino alle ore 20 di martedì 24 febbraio, garantendo a tutti il tempo necessario per completare le operazioni prima dell'inizio della prima serata del Festival.
