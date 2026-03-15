Notte degli Oscar 2026, seguila con noi. DIRETTA

Sta per iniziare la 98ª edizione dei Premi Oscar (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE – TUTTE LE NOMINATION –I PRONOSTICI), in programma al Dolby Theatre Ovation Hollywood a Los Angeles tra domenica 15 e lunedì 16 marzo nella tarda serata italiana, con il red carpet e le anteprime e intorno a mezzanotte e fino alle ore 04:30-05.00 circa con la cerimonia di premiazione, condotta per il secondo anno consecutivo dal comico e presentatore televisivo Conan O’ Brien. Le spillette anti-Ice, che molte star avevano indossato durante la stagione dei premi, sono apparse anche sul tappeto rosso. La costumista candidata per Hamnet, Malgosia Turzanska, ha portato la protesta all'ennesima potenza appuntando una spilla Ice Out su un abito interamente decorato da spille da balia. Altre spillette indossate dalla produttrice Elizabeth Woodward e dall'attrice Saja Kilani hanno silenziosamente chiesto la fine delle guerre con il distintivo Artists4Ceasefire. Kaouther Ben Hania, regista del film La Voce di Hind Rajab, ha invece protestato per il bando all'ingresso negli Usa del protagonista palestinese del suo film candidato nella categoria del film internazionale, Motaz Malhees: "È stato bandito da Mr. Trump", ha detto, accompagnata dal resto del cast. "Per me questa è la cosa più razzista possibile". L'attore Hudson Williams di Heated Rivalry, ha portato con sé un ventilatore per combattere la calura.

Consegneranno le statuette Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani, Chase Infiniti, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum, Sigourney Weaver, i tre candidati Rose Byrne (nominata come Miglior attrice protagonista), Delroy Lindo (nominato come Miglior attore non protagonista) e Wagner Moura (nominato come Miglior attore protagonista), e i quattro vincitori dell’edizione 2025 Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison e Zoe Saldaña, che distribuiranno i riconoscimenti per la recitazione.

Tra le nomination, il film Sinners di Ryan Coogler è in testa con 16 candidature (il maggior numero nella storia dei Premi Oscar). Seguono le pellicole Una battaglia dopo l’altradi Paul Thomas Anderson con 13, Frankenstein di Guillermo del Toro, Sentimental Value di Joachim Trier e Marty Supreme di Josh Safdie con 9, Hamnet di Chloé Zhao con 8 e Bugoniadi Yorgos Lanthimos con 4.

Ecco i vincitori:

· Miglior film:

· Miglior regia:

· Miglior attore protagonista:

· Miglior attrice protagonista:

· Miglior attore non protagonista:

· Miglior attrice non protagonista:

· Miglior sceneggiatura originale:

· Miglior sceneggiatura non originale:

· Miglior film d’animazione:

· Miglior documentario:

· Miglior film internazionale:

· Miglior cortometraggio:

· Miglior cortometraggio d’animazione:

· Miglior cortometraggio documentario:

· Miglior cinematografia:

· Miglior colonna sonora originale:

· Miglior canzone originale:

· Miglior casting:

· Miglior montaggio:

· Miglior scenografia:

· Miglior costume:

· Miglior trucco e hairstyling:

· Miglior sound:

· Migliori effetti speciali:

Lo show musicale prevede invece l’esecuzione dal vivo di soltanto due delle cinque canzoni candidate nella categoria Miglior brano originale. Per il film Sinners ci sarà un tributo alla tradizione blues con il brano I Lied to You eseguita da Miles Caton e Raphael Saadiq, che saranno affiancati dall’ensemble che include la ballerina Misty Copeland, i musicisti Buddy Guy, Brittany Howard, Eric Gales, Christone “Kingfish” Ingram, Bobby Rush, Shaboozey e Alice Smithe, e gli attori del film Jayme Lawson e Li Jun Li. Per il film d’animazione KPop Demon Hunters, invece, le voci Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami si esibiranno nel brano Golden e saranno accompagnate dagli strumentisti tradizionali coreani e danza. I restanti tre brani Dear Me da Diane Warren: Relentless, Sweet Dreams of Joy da Viva Verdi e Train Dreams dall’omonimo film saranno invece presenti in formato pre-registrato. Nel momento musicale, confermata anche la presenza di Josh Groban e del Los Angeles Master Chorale.

Tra i tributi non musicali, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy e Rose Byrne saliranno sul palco per celebrare il 15º anniversario del film Le amiche della sposa.

Come riporta Variety, per il segmento In Memoriam, Barbra Streisand sarebbe in trattative per il tributo a Robert Redford, scomparso nel settembre 2025 all’età di 89 anni. Tra i nomi da ricordare ci sono anche Diane Keaton, Robert Redford, Brigitte Bardot, Robert Duvall, Val Kilmer e Rob Reiner. Per il regista, ucciso insieme alla moglie nel dicembre 2025, Billy Crystal e Meg Ryan saliranno insieme sul palco per una reunion del film Harry ti presento Sally.