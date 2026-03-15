Notte degli Oscar 2026, seguila con noi. DIRETTA

Dopo il red carpet (con spille Anti-Ice e la protesta della regista de La voce di Hind Rajab per il bando all'ingresso negli Usa del protagonista palestinese Motaz Malhees), inizierà la cerimonia di premiazione al Dolby Theatre di Los Angeles, condotta da Conan O’ Brien. Il film Sinners guida con 16 nomination. Consegneranno le statuette Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Paul Mescal, Gwyneth Paltrow e i vincitori del 2025 Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison e Zoe Saldaña. Tributo a Robert Redford In Memoriam
in evidenza
Al via la cerimonia dei Premi Oscar 2026
Sta per iniziare la 98ª edizione dei Premi Oscar (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE – TUTTE LE NOMINATION –I PRONOSTICI), in programma al Dolby Theatre Ovation Hollywood a Los Angeles tra domenica 15 e lunedì 16 marzo nella tarda serata italiana, con il red carpet e le anteprime e intorno a mezzanotte e fino alle ore 04:30-05.00 circa con la cerimonia di premiazione, condotta per il secondo anno consecutivo dal comico e presentatore televisivo Conan O’ Brien. Le spillette anti-Ice, che molte star avevano indossato durante la stagione dei premi, sono apparse anche sul tappeto rosso. La costumista candidata per Hamnet, Malgosia Turzanska, ha portato la protesta all'ennesima potenza appuntando una spilla Ice Out su un abito interamente decorato da spille da balia. Altre spillette indossate dalla produttrice Elizabeth Woodward e dall'attrice Saja Kilani hanno silenziosamente chiesto la fine delle guerre con il distintivo Artists4Ceasefire. Kaouther Ben Hania, regista del film La Voce di Hind Rajab, ha invece protestato per il bando all'ingresso negli Usa del protagonista palestinese del suo film candidato nella categoria del film internazionale, Motaz Malhees: "È stato bandito da Mr. Trump", ha detto, accompagnata dal resto del cast. "Per me questa è la cosa più razzista possibile". L'attore Hudson Williams di Heated Rivalry, ha portato con sé un ventilatore per combattere la calura.
Consegneranno le statuette Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani, Chase Infiniti, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum, Sigourney Weaver, i tre candidati Rose Byrne (nominata come Miglior attrice protagonista), Delroy Lindo (nominato come Miglior attore non protagonista) e Wagner Moura (nominato come Miglior attore protagonista), e i quattro vincitori dell’edizione 2025 Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison e Zoe Saldaña, che distribuiranno i riconoscimenti per la recitazione.
Tra le nomination, il film Sinners di Ryan Coogler è in testa con 16 candidature (il maggior numero nella storia dei Premi Oscar). Seguono le pellicole Una battaglia dopo l’altradi Paul Thomas Anderson con 13, Frankenstein di Guillermo del Toro, Sentimental Value di Joachim Trier e Marty Supreme di Josh Safdie con 9, Hamnet di Chloé Zhao con 8 e Bugoniadi Yorgos Lanthimos con 4.
Ecco i vincitori:
· Miglior film:
· Miglior regia:
· Miglior attore protagonista:
· Miglior attrice protagonista:
· Miglior attore non protagonista:
· Miglior attrice non protagonista:
· Miglior sceneggiatura originale:
· Miglior sceneggiatura non originale:
· Miglior film d’animazione:
· Miglior documentario:
· Miglior film internazionale:
· Miglior cortometraggio:
· Miglior cortometraggio d’animazione:
· Miglior cortometraggio documentario:
· Miglior cinematografia:
· Miglior colonna sonora originale:
· Miglior canzone originale:
· Miglior casting:
· Miglior montaggio:
· Miglior scenografia:
· Miglior costume:
· Miglior trucco e hairstyling:
· Miglior sound:
· Migliori effetti speciali:
Lo show musicale prevede invece l’esecuzione dal vivo di soltanto due delle cinque canzoni candidate nella categoria Miglior brano originale. Per il film Sinners ci sarà un tributo alla tradizione blues con il brano I Lied to You eseguita da Miles Caton e Raphael Saadiq, che saranno affiancati dall’ensemble che include la ballerina Misty Copeland, i musicisti Buddy Guy, Brittany Howard, Eric Gales, Christone “Kingfish” Ingram, Bobby Rush, Shaboozey e Alice Smithe, e gli attori del film Jayme Lawson e Li Jun Li. Per il film d’animazione KPop Demon Hunters, invece, le voci Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami si esibiranno nel brano Golden e saranno accompagnate dagli strumentisti tradizionali coreani e danza. I restanti tre brani Dear Me da Diane Warren: Relentless, Sweet Dreams of Joy da Viva Verdi e Train Dreams dall’omonimo film saranno invece presenti in formato pre-registrato. Nel momento musicale, confermata anche la presenza di Josh Groban e del Los Angeles Master Chorale.
Tra i tributi non musicali, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy e Rose Byrne saliranno sul palco per celebrare il 15º anniversario del film Le amiche della sposa.
Come riporta Variety, per il segmento In Memoriam, Barbra Streisand sarebbe in trattative per il tributo a Robert Redford, scomparso nel settembre 2025 all’età di 89 anni. Tra i nomi da ricordare ci sono anche Diane Keaton, Robert Redford, Brigitte Bardot, Robert Duvall, Val Kilmer e Rob Reiner. Per il regista, ucciso insieme alla moglie nel dicembre 2025, Billy Crystal e Meg Ryan saliranno insieme sul palco per una reunion del film Harry ti presento Sally.
I pronostici dei bookmakers sui film vincitori
I bookmaker hanno già tracciato una mappa dei favoriti, tra film e artisti con le maggiori probabilità di trionfo agli Academy Awards. Se talvolta il pronostico appare netto, in altri casi invece la sfida si annuncia serrata fino all’ultimo voto.
Oscar 2026, i pronostici dei bookmakers sui film vincitoriVai al contenuto
Negato accesso Usa ad attore palestinese, protesta regista di La Voce di Hind Rajab
Sul red carpet dei Premi Oscar, la regista del film La Voce di Hind Rajab, Kaouther Ben Hania, ha protestato per il bando all'ingresso negli Usa del protagonista palestinese del suo film candidato nella categoria del film internazionale, Motaz Malhees: "È stato bandito da Mr. Trump", ha detto, accompagnata dal resto del cast. "Per me questa è la cosa più razzista possibile". Ben Hania, una delle prime celebrità intervistate in vista della serata di stasera al Dolby Theatre, ha osservato che, nonostante il suo film - basato su una storia vera e dedicato a una giovane palestinese uccisa dalle forze israeliane a Gaza - abbia vinto premi alla Mostra del Cinema di Venezia, le major di Hollywood non l'hanno assediata con offerte. Ha però voluto concentrarsi su qualcosa di positivo: il Justice for Hind Rajab Act, una proposta di legge recentemente presentata alla Camera dei Rappresentanti: "Questo è per noi. Abbiamo già vinto".
Le nomination e chi consegnerà i premi, da Anne Hathaway a Paul Mescal
Consegneranno le statuette Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Priyanka Chopra Jonas, Will Arnett, Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani, Chase Infiniti, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum, Sigourney Weaver, i tre candidati Rose Byrne (nominata come Miglior attrice protagonista), Delroy Lindo (nominato come Miglior attore non protagonista) e Wagner Moura (nominato come Miglior attore protagonista), e i quattro vincitori dell’edizione 2025 Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison e Zoe Saldaña, che distribuiranno i riconoscimenti per la recitazione. Tra le nomination, il film Sinners di Ryan Coogler è in testa con 16 candidature (il maggior numero nella storia dei Premi Oscar). Seguono le pellicole Una battaglia dopo l’altradi Paul Thomas Anderson con 13, Frankenstein di Guillermo del Toro, Sentimental Value di Joachim Trier e Marty Supreme di Josh Safdie con 9, Hamnet di Chloé Zhao con 8 e Bugoniadi Yorgos Lanthimos con 4.
Nomination Oscar 2026, tutti i film e gli attori candidatiVai al contenuto
Tappeto rosso rovente, star di Heated Rivalry usa un ventilatore
Si muore di caldo sul tappeto rosso degli Oscar e almeno una star - Hudson Williams di Heated Rivalry - ha sfoderato un mini-ventilatore portatile durante le interviste. Non aiutano i riflettori sotto i quali vengono scattate le fotografie, tant'è che molti accompagnatori dei divi hanno fatto ricorso alle loro cartelline per sventatgliarsi tra uno scatto e l'altro. "Fa troppo caldo!", ha detto Arden Cho di KPop Demon Hunters mentre sfilava sul red carpet. "Sei tu che sei hot", ha ribattuto scherzando un fotografo dalla folla.
Una spilletta Ice Out su un vestito di spille
Le spillette anti-Ice che molte star hanno indossato durante la stagione dei premi sono apparse anche sul tappeto rosso degli Oscar. La costumista candidata per Hamnet, Malgosia Turzanska, ha portato la protesta all'ennesima potenza appuntando una spilla Ice Out su un abito interamente decorato da spille da balia. Altre spillette indossate dalla produttrice Elizabeth Woodward e dall'attrice Saja Kilani hanno silenziosamente chiesto la fine delle guerre - c'e' l'imbarazzo della scelta tra Iran, Gaza, Ucraina e Sudan - con il distintivo Artists4Ceasefire. Usare le spille per richiamare l'attenzione su temi politici e sociali e' una tradizione che viene da lontano: negli anni sul red carpet sono apparsi nastrini contro l'Aids, badge pacifisti e simboli contro le molestie contro le donne e per il movimento #meToo.
Il bis di Conan O’Brien, chi è il conduttore della cerimonia
Il comico e attore Conan O'Brien torna alla guida della Notte degli Oscar per il secondo anno consecutivo, forte dell’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno. Per prepararsi ha trascorso tre mesi nei club di Los Angeles, testando nuovo materiale con gli storici collaboratori. Tra curiosità di backstage, un ruolo in un film candidato e un recente lutto personale, ecco chi è.
Oscar 2026, il bis di Conan O’Brien: chi è il conduttore di stanotteVai al contenuto
Al via la 98ª edizione dei Premi Oscar
Sta per iniziare la 98ª edizione dei Premi Oscar, in programma al Dolby Theatre Ovation Hollywood a Los Angeles tra domenica 15 e lunedì 16 marzo nella tarda serata italiana, con il red carpet e le anteprime e intorno a mezzanotte e fino alle ore 04:30-05.00 circa con la cerimonia di premiazione, condotta per il secondo anno consecutivo dal comico e presentatore televisivo Conan O’ Brien.
Notte degli Oscar 2026, tutto quello che c'è da sapereVai al contenuto
Netflix - I Wonder Pictures - Warner Bros. - Teodora Film (tutto Webphoto)
Oscar 2026, dove vedere i 10 titoli candidati a Miglior Film. FOTO
Con l'annuncio delle nomination, inizia la corsa al recupero dei titoli più candidati e di quelli che competono per la statuetta più ambita: quella del film dell'anno. Chi vincerà? La rosa dei dieci candidati include pellicole storiche, d'azione, horror, drammatiche e di stampo sportivo. Molte sono già passate in sala ed è probabile che torneranno nelle prossime settimane. Altre, invece, sono già disponibili in streaming A cura di Vittoria Romagnuolo