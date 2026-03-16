Sentimental Value del regista norvegese Joachim Trier vince l’Oscar 2026 come miglior film internazionale. Nel suo discorso di ringraziamento il regista cita lo scrittore James Baldwin e invita a non votare politici che non considerano i bambini una priorità. Il premio arriva al termine di una stagione trionfale per il film, già vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes e candidato agli Academy Awards con quattro nomination per il cast
Oscar 2026: Sentimental Value vince come miglior film internazionale, il discorso di Joachim Trier
La notte degli Oscar 2026 (DIRETTA) (LOOK) regala un momento di forte intensità quando Sentimental Value, il nuovo film del regista norvegese Joachim Trier, conquista la statuetta per il miglior film internazionale.
Ad annunciare i finalisti sul palco del Dolby Theatre è stato l’attore spagnolo Javier Bardem, che si è presentato con una giacca su cui campeggiavano le scritte “No alla guerra” e “Palestina libera”, un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione della platea.
Ma il premio non è andato né al film iraniano Un semplice incidente né al brasiliano L’agente segreto. A trionfare è stato proprio Sentimental Value, uno dei titoli europei più celebrati della stagione.
Il discorso di Joachim Trier agli Oscar
Salendo sul palco, Joachim Trier ha scelto un tono intimo e quasi disarmante.
«Sono solo un nerd del cinema venuto dalla Norvegia», ha esordito il regista, ringraziando poi la grande squadra che ha reso possibile il film.
Trier ha ricordato come il progetto sia stato il frutto di un lavoro collettivo:
«Ci sono 1.072 persone nei titoli di coda di questo film e le amo tutte».
Il regista ha poi concluso il suo intervento con un messaggio che ha trasformato il momento di celebrazione in una riflessione più ampia.
Citanto — o meglio parafrasando — lo scrittore americano James Baldwin, Trier ha ricordato che la responsabilità verso le nuove generazioni riguarda tutti gli adulti.
«Tutti gli adulti sono responsabili di tutti i bambini», ha detto dal palco.
«Non votiamo politici che non prendono questa responsabilità sul serio».
Un appello accolto da un lungo applauso della platea.
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Di cosa parla Sentimental Value
Il film racconta la storia di una famiglia di artisti disfunzionale nella Oslo contemporanea.
Al centro della vicenda c’è un regista ormai in declino, interpretato da Stellan Skarsgård, che decide di tornare a girare un film nella casa di famiglia. Vorrebbe affidare il ruolo principale alla figlia, ma la giovane rifiuta di partecipare al progetto.
Le tensioni del passato riemergono tra le mura della casa, trasformando il film in un racconto sulle ferite familiari, la memoria e il peso delle relazioni irrisolte.
Accanto a Skarsgård, nel cast spicca Renate Reinsve, già rivelazione del cinema europeo e candidata agli Oscar insieme ad altri membri del cast.
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Un film già premiato a Cannes
La vittoria agli Academy Awards arriva al termine di un percorso festivaliero importante.
Sentimental Value aveva già conquistato il Grand Prix al Festival di Cannes, diventando uno dei titoli più discussi della stagione cinematografica internazionale.
Con l’Oscar come miglior film internazionale, il film di Joachim Trier consolida definitivamente il suo posto tra le opere europee più significative degli ultimi ann