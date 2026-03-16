Sentimental Value del regista norvegese Joachim Trier vince l’Oscar 2026 come miglior film internazionale. Nel suo discorso di ringraziamento il regista cita lo scrittore James Baldwin e invita a non votare politici che non considerano i bambini una priorità. Il premio arriva al termine di una stagione trionfale per il film, già vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes e candidato agli Academy Awards con quattro nomination per il cast

Oscar 2026: Sentimental Value vince come miglior film internazionale, il discorso di Joachim Trier

La notte degli Oscar 2026 (DIRETTA) (LOOK) regala un momento di forte intensità quando Sentimental Value, il nuovo film del regista norvegese Joachim Trier, conquista la statuetta per il miglior film internazionale.

Ad annunciare i finalisti sul palco del Dolby Theatre è stato l’attore spagnolo Javier Bardem, che si è presentato con una giacca su cui campeggiavano le scritte “No alla guerra” e “Palestina libera”, un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione della platea.

Ma il premio non è andato né al film iraniano Un semplice incidente né al brasiliano L’agente segreto. A trionfare è stato proprio Sentimental Value, uno dei titoli europei più celebrati della stagione.