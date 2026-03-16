Mr. Nobody Against Putin di David Borenstein vince l’Oscar 2026 come miglior documentario. Sul palco del Dolby Theatre il protagonista Pavel Talankin, insegnante russo che ha filmato di nascosto la propaganda nelle scuole dopo l’invasione dell’Ucraina, pronuncia un discorso potente contro la guerra: «Nel nome del futuro e dei nostri figli, fermate tutte le guerre ora». Un momento politico tra i più forti della notte degli Academy Awards.

Il risultato è un racconto potente su come un sistema politico possa insinuarsi nei luoghi più fragili della società: la scuola e l’educazione.

Alle scuole russe era stato ordinato di introdurre programmi patriottici e messaggi a favore della guerra, con l’obbligo per gli insegnanti di filmare le lezioni per dimostrare di seguire le direttive statali .

«Mr. Nobody Against Putin parla di come si perde un Paese», ha detto il regista. «Lo si perde attraverso innumerevoli piccoli atti di complicità . Quando restiamo in silenzio mentre il potere controlla i media e decide cosa possiamo produrre e consumare».

L’appello contro la guerra

Subito dopo ha preso la parola Pavel Talankin, protagonista del documentario.

Parlando in russo e tradotto sul palco da un membro della troupe, l’insegnante ha pronunciato uno dei momenti più intensi della serata.

«Per quattro anni abbiamo guardato il cielo cercando stelle cadenti per esprimere un desiderio», ha detto.

«Ma ci sono Paesi dove al posto delle stelle cadono bombe e droni».

Poi l’appello finale, accolto da un lungo applauso del pubblico:

«Nel nome del nostro futuro, nel nome di tutti i nostri figli: fermate tutte le guerre, ora».