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Oscar 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Timothée Chalamet a Elle Fanning. FOTO

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©Getty

A Hollywood va in scena la notte più glamour dell’anno: quella degli Oscar. Sul red carpet sfilano le star del cinema protagoniste della Award Season, pronte all’ultima sfida per conquistare la statuetta più ambita. Abiti da gran sera, creazioni couture, gioielli spettacolari e look destinati a fare tendenza. Un ultimo giro di valzer tra stile, moda e cinema prima della chiusura della stagione. Tutti i look e gli outfit più commentati della notte degli Academy Awards. In AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo.

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