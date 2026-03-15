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Total white per Timothée Chalamet che ha giocato molto con lo stile nella stagione in cui ha promosso Marty Supreme, pellicola per cui ha ricevuto la sua terza nomination all'Oscar e per cui è favorito nonostante le polemiche delle ultime settimane. Abito satin con blazer doppiopetto, camicia, cravatta e stivaletti con la suola in gomma. Dopo l'arancione e le tinte scure è l'ora del look elegante e puro. Voto: 7