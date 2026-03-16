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Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: "Pensavo al discorso sotto la doccia"

Cinema
©Getty

Amy Madigan vince l’Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per Weapons. L’attrice, 75 anni, conquista la statuetta con il ruolo di Aunt Gladys nel film horror diretto da Zach Cregger. Sul palco scherza con ironia e ringrazia il marito Ed Harris. Per Madigan si tratta della prima vittoria agli Academy Awards dopo la candidatura del 1986 per Twice in a Lifetime. È il primo premio assegnato della serata

Amy MaAmy Madigan vince l’Oscar come miglior attrice non protagonista

La prima statuetta degli Oscar 2026 (DIRETTA) (LOOK)va ad Amy Madigan, premiata come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Weapons, il film horror diretto da Zach Cregger.

A consegnare il premio sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles è stata la vincitrice dello scorso anno, Zoe Saldaña.
Madigan, visibilmente emozionata, ha accolto l’annuncio con una fragorosa risata — non troppo diversa da quella del suo personaggio nel film.

«Le mie gambe stanno tremando», ha detto appena arrivata al microfono, confessando di sentirsi «sopraffatta» e quasi incredula per la vittoria.

Il ruolo di Aunt Gladys in Weapons

In Weapons Madigan interpreta Aunt Gladys, un personaggio enigmatico e inquietante che contribuisce a rendere ancora più disturbante il mondo creato dal regista Zach Cregger.
La sua performance è stata una delle più celebrate della stagione dei premi, tanto da conquistarle anche il Critics Choice Award e lo Screen Actors Guild Award.

Il film, tra horror psicologico e racconto corale, è diventato uno dei titoli più discussi dell’anno.

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Un Oscar arrivato quarant’anni dopo la prima nomination

Per Amy Madigan, oggi 75 anni, si tratta del primo Oscar della carriera.
La sua prima candidatura risaliva a quarant’anni fa, nel 1986, per il film Twice in a Lifetime.

L’attrice è stata una presenza costante nel cinema americano dagli anni Ottanta, con ruoli memorabili in film come Field of Dreams e Uncle Buck.

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Il discorso ironico e il ringraziamento a Ed Harris

Il momento più divertente del suo discorso è arrivato quando Madigan ha scherzato sulla preparazione per la serata.

«Ieri sotto la doccia pensavo a cosa avrei potuto dire mentre mi depilavo le gambe… poi ho messo i pantaloni. Ho perso solo tempo», ha detto tra le risate del pubblico.

Poi il tono si è fatto più affettuoso quando ha ringraziato il marito, l’attore Ed Harris, seduto in platea.

«Tante persone si sono prese cura di me. Ma la cosa più importante è il mio amato Ed. Nessuno di noi sarebbe qualcosa senza l’altro».

Un momento di leggerezza e gratitudine che ha dato il via alla lunga notte degli Academy Awards.

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