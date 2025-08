Weapons, Julia Garner al centro di una fiaba horror. La recensione

Un film corale e visionario, sospeso tra tragedia americana e rito collettivo. Diciassette bambini spariscono nella notte, e il paese punta il dito contro una maestra interpretata da una straordinaria Julia Garner. Tra jump scare millimetrici, parassiti come metafore morali, voci infantili, Weapons diventa una fiaba nera sull’orrore del vuoto, sull’espiazione sociale, sulla femminilità sacrificata. Con riferimenti a The Shining, David Lynch e Stephen King, il film si fa liturgia perturbante del nostro tempo

Zach Cregger firma un’opera corale e inquieta: Weapons, dal 6 agosto al cinema con Warner, è una favola nera sulla colpa, sulla disgregazione comunitaria e sulla condanna delle donne che desiderano. Tra Stephen King, il Vangelo, Pirandello e Friedkin, il film racconta il mistero dell’assenza come rito collettivo e costruisce un orrore stratificato che parla del nostro tempo.

Una fiaba nera e una voce nel buio Il film si apre con uno schermo nero. Una voce infantile, fuori campo, ci avverte: “Questa è una storia vera.” Ma non lo è. È una fiaba nera. E si chiude allo stesso modo, con la medesima voce che rievoca il ciclo dell’orrore. Una cornice perturbante che trasforma il racconto in una leggenda maledetta. Zach Cregger torna dopo Barbarian con un film che ha il cuore spezzato e lo scheletro deformato. Non a caso l'idea al cineasta è venuta dopo al morte di un suo amico Weapons è quindi un’opera polifonica e personale, un horror epico che non ha paura di cambiare pelle ogni venti minuti e di chiedere troppo allo spettatore. La premessa: diciassette bambini della stessa classe scompaiono la stessa notte, alle 2:17 del mattino, uscendo in silenzio dalle loro case. Solo uno resta. Non si sa dove siano andati. Non si sa perché. La città di Maybrook implode, cerca un colpevole, e lo trova nella persona più ovvia: la loro maestra, Justine Gandy (Julia Garner).

Ma questa, come avverte lo stesso regista, non è la trama del film. È solo il detonatore.



La camera di Shining e l'ombra di Stephen King Weapons è la cronaca di una sparizione, sì. Ma è anche – e soprattutto – un viaggio dentro le cicatrici della psiche americana. Una città come tante, una scuola come tante, e poi un evento impossibile da spiegare che manda tutto a rotoli.

La Legione e la strega Nel Vangelo secondo Marco (5,9), Gesù chiede a un indemoniato: «Come ti chiami?». E lui risponde: «Il mio nome è Legione, perché siamo in molti». Non c’è più un demone, ma una moltitudine. Una coralità invisibile che prende possesso di un corpo solo. In Weapons, quel corpo è la maestra Justine Gandy. La donna che beve – la vediamo acquistare due bottiglie di vodka al supermercato – che forse ha amato, che forse ha fallito. Su di lei si scarica la colpa collettiva del paese. Qualcuno le imbratta l’auto con la scritta “WITCH”. Witch, in inglese, significa strega. È il marchio dell’epurazione. Maybrook parla con voce scomposta. È la Legione. E Justine è il contenitore sacrificale su cui si incide la vergogna pubblica. Come nel Vangelo, l’indemoniata viene isolata. Ma qui il miracolo non arriva. L’Esorcista di Friedkin è l’eco cinematografica di questa dinamica: non serve più Satana. Basta un bicchiere. Basta un corpo femminile fuori controllo.

Sei personaggi e un’Erinni Weapons si struttura come una sinfonia spezzata. Ogni 15-20 minuti cambia punto di vista, tono, ritmo. Ci sono sei personaggi che occupano a turno il centro della scena: Justine, la maestra (Julia Garner). Archer, il padre furente (Josh Brolin). Paul, il poliziotto tormentato (Alden Ehrenreich). Il preside (Benedict Wong). Anthony, tossicodipendente (Austin Abrams, straordinario in Euphoria). E l’unico bambino rimasto, Alex. Ognuno ha un frammento. Una voce. Una caduta. Come ha detto Josh Brolin, il film ricorda «le storie spezzate di Iñárritu e Arriaga». Nessuno ha il quadro completo.



E poi si palesa una figura ambigua: la zia. Ma non è una presenza affettiva: è un’Erinni con la parrucca rossa, una donna spettro, clownesca, indecifrabile, come la zia decrepita di "Lil the Dancer" che illumina l''agente Cooper in Fuoco Cammina con me, come la gemella di Mistery Man in Strade Perdute.

Justine sotto processo Justine Gandy non è solo una maestra. È il bersaglio perfetto. Non ha figli. Non ha un uomo. Beve. Ama. Forse ha commesso errori. Tanto basta perché la comunità la elegga a colpevole ideale. Weapons è un processo morale. Un’esecuzione simbolica. Justine incarna l’epurazione del desiderio. L’annullamento della donna autonoma. Non è indemoniata. È semplicemente umana. Ed è per questo che la società desidera sacrificarla Weapons si muove come una processione. La scuola diventa un altare profanato. Ogni scena è un piccolo rito, ogni inquadratura un’offerta. La regia è ipersoggettiva, scende al livello dei bambini. La fotografia è lattiginosa, irreale. Le musiche pulsano come ferite. Il montaggio frammenta ogni tentativo di coerenza. Non si cerca più una soluzione. Si cerca un colpevole. Si cerca un rituale collettivo per sopravvivere all’inspiegabile.

La lezione di Justine ai ragazzi è dedicata ai parassiti. Il preside guarda in TV un documentario sui parassiti insieme al compagno. Siamo i parassiti di noi stessi, forse. Al tempo stesso freccia e bersaglio, missile e obiettivo. La tocca piano: siamo armi in volo verso l’apocalisse. Ecco perché il film si chiama Weapons.