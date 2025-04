È uscito il video che preannuncia ciò che vedremo in quello che già viene considerato come l’horror dell’estate. Si tratta di una pellicola da brivido in cui il regista del film di successo “Barbarian” firma un incubo sulle sparizioni infantili

È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale del film Weapons, la nuova pellicola diretta da Zach Cregger.

Viene già considerato come l’horror dell’estate, dato che si preannuncia come una pellicola da brivido in cui il regista del film di successo Barbarian firma un incubo sulle sparizioni infantili.

Cregger torna dietro la macchina da presa per un nuovo racconto inquietante e suggestivo, prodotto da Warner Bros. e in arrivo nei cinema italiani l’8 agosto 2025. Il primo trailer ufficiale ha già scatenato grande fermento tra gli appassionati del genere e gli addetti ai lavori, anticipando un racconto disturbante che affonda le radici nell’incubo collettivo della scomparsa dei bambini.

La storia di Weapons si svolge in una piccola cittadina americana, apparentemente immersa nella tranquillità, dove però qualcosa di oscuro prende forma. Il trailer si apre con immagini notturne, inquadrature tremolanti, corridoi bui e camere da letto deserte. La tensione cresce in modo sottile ma costante, accompagnata da una narrazione che mette in scena uno scenario surreale: “Quei bambini sono usciti da soli dalle loro case”, si ascolta in voice-over. “Nessuno li ha trascinati fuori. Nessuno li ha costretti”. Un’affermazione sconcertante che capovolge la logica del pericolo esterno e insinua l’idea che qualcosa stia attirando i più piccoli fuori dalle loro case, come se una forza invisibile li spingesse verso l’ignoto.



Volti noti e interpretazioni cariche di tensione

Il film si affida a un cast di grande richiamo, con Josh Brolin e Julia Garner nei ruoli principali. I due interpretano genitori affranti e in cerca di risposte mentre il panico si diffonde in città. Accanto a loro, attori come Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong e Amy Madigan danno vita a un coro di personaggi che si muove tra disperazione e paranoia.

Tra le scene già diventate virali online, spicca quella che mostra Julia Garner entrare in una scuola nel cuore della notte, trovandosi davanti a un’aula illuminata da una luce fioca dove alcuni bambini, fermi e silenziosi, siedono immobili ai banchi, come in attesa di qualcosa.



Dalla visione esclusiva al CinemaCon all’uscita anticipata

La prima occasione per dare un’occhiata a Weapons è stata offerta agli addetti ai lavori durante la presentazione a CinemaCon, dove alcune clip hanno lasciato il pubblico senza fiato. In quell’occasione si sono viste scene forti, volutamente escluse dal trailer ufficiale, tra cui una violenta esplosione di sangue e la comparsa improvvisa di un bambino con una parrucca rossa da clown in mezzo a un bosco.

Le ottime reazioni ottenute durante queste proiezioni private hanno convinto Warner Bros. ad anticipare la distribuzione del film, inizialmente prevista per il gennaio 2026, portandola all’estate 2025, una finestra considerata ideale per i blockbuster horror di richiamo come è questo di Cregger.



Un’eredità da “Barbarian” e il confronto con “Sinners”

L’eredità di Barbarian è evidente, non solo nello stile registico di Zach Cregger ma anche nell’approccio al genere, che mescola orrore psicologico, inquietudine ambientale e critica sociale. La scelta di spostare l’uscita in piena estate è un chiaro segnale di fiducia da parte dello studio, anche alla luce del recente successo di Sinners di Ryan Coogler, che ha incassato oltre 48 milioni di dollari nel solo weekend di Pasqua.

Weapons punta a replicare proprio quel modello: intende trasformare un film di genere in un evento collettivo, in grado di attrarre pubblico generalista oltre agli appassionati del genere hardcore.

Una minaccia che non viene da fuori, ma da dentro

Con Weapons, Zach Cregger esplora un orrore che non arriva dall’esterno, ma nasce e cresce silenziosamente all’interno delle famiglie, delle comunità, dei luoghi più familiari. Un incubo che si alimenta della paura ancestrale di perdere i propri figli, reso ancora più angosciante dal fatto che siano loro stessi, volontariamente, a svanire nel buio.

Warner Bros. scommette su un film che non solo spaventa, ma lascia un segno, costringendo lo spettatore a interrogarsi sul confine tra protezione e controllo, tra normalità e mostruosità.

L’estate 2025 potrebbe essere ricordata come quella in cui l’infanzia è diventata il terreno più spaventoso da esplorare al cinema.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Weapons nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.