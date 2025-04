Weapons, il nuovo trailer dell’horror di Zach Cregger

Dopo il successo di Barbarian, film di Zach Cregger del 2022 inserito nella lista di BroadBandChoices degli horror più spaventosi di sempre e che ha rivelato al pubblico il talento del regista al grande pubblico, lo statunitese prova a terrorizzare gli appassionati del genere con una nuova storia che ha anche scritto e prodotto - la stessa formula del successo che ha segnato il suo debutto alla regia.

Weapons, pellicola della quale avevamo avuto una breve anticipazione pochi giorni fa, ha finalmente una data di uscita.

L'horror arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 6 agosto, data riportata nel nuovo trailer diffuso da Warner Bros. Italia.



Nel trailer, la notte in cui i bambini sparirono nel nulla

Il trailer ufficiale di Weapons, reso disponibile da Warner Bros. anche in italiano e riportato in testa a questo articolo, è una clip lunga meno di due minuti densa di mistero ed orrore.

Le immagini iniziali sono accompagnate da una rassicurante voce narrante infantile.

Un bambino racconta i fatti misteriori realmente accaduti nella sua città, Maybrook, dove un giorno una intera classe di suoi coetanei non si è presentata a scuola.

Il gruppo di scolari, tranne il ragazzino che racconta la storia, è scomparso nel nulla. L'unico indizio del caso è comune per tutti: tutti i ragazzini hanno lasciato i loro letti per scomparire nella notte alle 2 e 17 minuti. Da allora, le lancette sembrano essersi fermate.

La sparizione di massa che sconvolge la comunità colpisce un'insegnante della classe, Justine Gandy (interpretata da Julia Garner). La donna ha delle visioni inquietanti che la catapultano nel cuore buio del mistero.

Intanto i genitori che hanno perso i loro figli la assalgono, in cerca di uno spiraglio sul terribile giallo.

Nel cast stellare Julia Garner e Josh Brolin

Weapons, girato nel 2024 ad Atlanta, è un thriller psicologico e un horror soprannaturale che si annuncia come un sicuro succcesso al botteghino.

La scrittura accattivante di Cregger si concentra sull'esplorazione del dolore di una tragedia che coinvolge i singoli quanto la comunità costringendo ogni personaggio a una analisi delle dinamiche della propria quotidianità domestica e delle proprie emozioni.

Si tratta di una vicenda ad alta tensione che è anche una storia di personaggi che si incontrano e si scontrano, soprattutto.

Per questo lungometraggio Cregger, che ha potuto disporre di un budget poco meno inferiore a quaranta milioni di dollari, si è avvalso di un cast stellare nel quale spiccano Garner, vincitrice dell'Emmy, e Josh Brolin, qui il padre di uno dei ragazzini scomparsi.

Accanto a loro ci sono anche: Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael e Luke Speakman.