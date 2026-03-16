I film vincitori degli Oscar 2026 su Sky Cinema e in streaming su NOW

I film vincitori degli Oscar 2026 su Sky Cinema e in streaming su NOWCinema
Gli Oscar 2026 arrivano su Sky e NOW con i film più premiati dell’anno. Già disponibile on demand I peccatori, vincitore di 4 statuette, mentre a maggio arriva Sentimental Value, miglior film internazionale. Su Sky Primafila anche il trionfatore con 6 Oscar Una battaglia dopo l’altra, insieme a Weapons e dal 23 marzo Hamnet - Nel nome del figlio
Su Sky e NOW sono già disponibili i protagonisti della 98ª edizione degli Oscar (LIVEBLOG - TUTTI I VINCITORI - LE PAGELLE AI LOOK). Su Sky Cinema e NOW c’è I Peccatori, vincitore di 4 premi Oscar: Miglior Attore Protagonista a Michael B. Jordan, Miglior Sceneggiatura Originale a Ryan Coogler, Miglior Colonna Sonora e Miglior Fotografia. Il film, già disponibile on demand, andrà in onda questa sera su Sky Cinema Stories alle 23.05.
Sempre su Sky Cinema e NOW, arriverà a maggio Sentimental Value di Joachim Trier (Norvegia), vincitore dell’Oscar per Miglior Film Internazionale.
Il trionfatore di quest’anno, Una battaglia dopo l'altra è inoltre già disponibile su Sky Primafila. Il film si è aggiudicato 6 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia a Paul Thomas Anderson, Miglior Attore Non Protagonista a Sean Penn, Miglior Sceneggiatura Non Originale allo stesso Anderson, Miglior Montaggio e Miglior Casting.
Disponibile su Sky Primafila anche Weapons, che ha conquistato l’Oscar per Miglior Attrice Non Protagonista ad Amy Madigan.
Arriverà invece il 23 marzo su Sky Primafila Hamnet - Nel nome del figlio, il film che ha valso l’Oscar per Miglior Attrice Protagonista a Jessie Buckley.
Inoltre, su Sky Cinema e NOW è disponibile una collezione dedicata agli Oscar, con numerosi titoli premiati nelle edizioni passate, dai successi più recenti ai grandi classici che hanno fatto la storia del cinema.
©Getty
Oscar 2026, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO
A Hollywood va in scena la notte più glamour dell’anno: quella degli Oscar. Sul red carpet sfilano le star del cinema protagoniste della Award Season, pronte all’ultima sfida per conquistare la statuetta più ambita. Abiti da gran sera, creazioni couture, e gioielli spettacolari. Un ultimo giro di valzer tra stile, moda e cinema prima della chiusura della stagione. Tutti i look e gli outfit più fotografati della notte degli Academy Awards A cura di Vittoria Romagnuolo.