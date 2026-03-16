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I film vincitori degli Oscar 2026 su Sky Cinema e in streaming su NOW

Cinema
foto: scena di Sentimental Value

Gli Oscar 2026 arrivano su Sky e NOW con i film più premiati dell’anno. Già disponibile on demand I peccatori, vincitore di 4 statuette, mentre a maggio arriva Sentimental Value, miglior film internazionale. Su Sky Primafila anche il trionfatore con 6 Oscar Una battaglia dopo l’altra, insieme a Weapons e dal 23 marzo Hamnet - Nel nome del figlio

Su Sky e NOW sono già disponibili i protagonisti della 98ª edizione degli Oscar  (LIVEBLOGTUTTI I VINCITORI - LE PAGELLE AI LOOK). Su Sky Cinema e NOW c’è I Peccatori, vincitore di 4 premi Oscar: Miglior Attore Protagonista a Michael B. Jordan, Miglior Sceneggiatura Originale a Ryan Coogler, Miglior Colonna Sonora e Miglior Fotografia. Il film, già disponibile on demand, andrà in onda questa sera su Sky Cinema Stories alle 23.05.

Sempre su Sky Cinema e NOW, arriverà a maggio Sentimental Value di Joachim Trier (Norvegia), vincitore dell’Oscar per Miglior Film Internazionale.

Il trionfatore di quest’anno, Una battaglia dopo l'altra è inoltre già disponibile su Sky Primafila. Il film si è aggiudicato 6 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia a Paul Thomas Anderson, Miglior Attore Non Protagonista a Sean Penn, Miglior Sceneggiatura Non Originale allo stesso Anderson, Miglior Montaggio e Miglior Casting.

Disponibile su Sky Primafila anche Weapons, che ha conquistato l’Oscar per Miglior Attrice Non Protagonista ad Amy Madigan.

Arriverà invece il 23 marzo su Sky Primafila Hamnet - Nel nome del figlio, il film che ha valso l’Oscar per Miglior Attrice Protagonista a Jessie Buckley.

Inoltre, su Sky Cinema e NOW è disponibile una collezione dedicata agli Oscar, con numerosi titoli premiati nelle edizioni passate, dai successi più recenti ai grandi classici che hanno fatto la storia del cinema.

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©Getty

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