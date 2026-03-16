Il cantante ha visitato all’ospedale Niguarda di Milano i giovani feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. L'incontro, alla vigilia del concerto al Forum di Assago, è avvenuto dopo che i ragazzi avevano espresso il desiderio di conoscerlo a seguito dell'omaggio a Sanremo con il brano "Perdutamente". Presenti l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e gli operatori sanitari. Lauro ha incontrato anche alcuni giovani già dimessi e i genitori delle vittime della strage
Achille Lauro si è recato presso il centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda per incontrare i sopravvissuti all'incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. La visita ha coinvolto i ragazzi ancora ricoverati, i giovani già dimessi e i genitori di alcune delle vittime. L’iniziativa è nata dal desiderio espresso dai pazienti dopo aver assistito all'esibizione del cantante durante l'ultimo Festival di Sanremo, dove Lauro aveva dedicato la canzone Perdutamente proprio alle vittime della tragedia.
Il ruolo delle istituzioni e di Carlo Conti
L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha reso noto l'incontro pubblicando sui canali social una foto che ritrae il cantante insieme ai degenti e allo staff sanitario. Bertolaso ha espresso un ringraziamento pubblico all'artista per la disponibilità dimostrata e al conduttore Carlo Conti per il supporto logistico nel coordinare l'appuntamento. La visita si è svolta poche ore prima della data inaugurale del tour nei palazzetti, che vede Achille Lauro impegnato questa sera in un concerto al Forum di Assago.
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