Il cantante si è esibito nel suo brano, accompagnato dal soprano Valentina Gargano e da un coro di 20 elementi, in memoria delle vittime della tragedia di Capodanno
Uno dei momenti più toccanti della seconda sarata del Festival di Sanremo 2026 (LA DIRETTA - LA SCALETTA) è arrivato intorno alle 23, quando Achille Lauro è tornato sul palco per cantare Perdutamente e dedicarla alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans Montana, a chi ancora soffre, alle famiglie che hanno perso i loro cari.
La scelta del brano
“Quando a settembre avevo chiamato Achille Lauro avevamo pensato di fargli cantare Incoscienti Giovani - ha spiegato Carlo Conti -. Poi il primo febbraio c'è stata la tragedia di Crans Montana, e tutti abbiamo visto le immagini di una madre davanti alla bara del figlio con una canzone di Achille, Perdutamente. Così abbiamo cambiato i nostri programmi e stasera Achille Lauro canta questa canzone per quei ragazzi, per coloro che stanno ancora soffrendo e lottando e perché certe tragedie non accadano mai più”.
Una veste lirica
Accompagnato dal soprano Valentina Gargano e da un coro di 20 elementi in una toccante versione del brano con un arrangiamento lirico e solenne, con toni da requiem nel suo incipit. “Ho visto un uomo morire per gli altri”, canta Achille Lauro accompagnato dall’orchestra con gli archi che punteggiano il brano. “E se bastasse una notte, sì, per farci sparire/Cancellarci in un lampo come un meteorite”.
Esibizione intensa
È un’esibizione intensa, toccante, quella di Achille Lauro. L’Ariston osserva in religioso silenzio, lasciandosi trasportare fino a un applauso finale quasi liberatorio. Il cantautore è travolto dall’emozione, ha gli occhi lucidi. L’Ariston si alza in una standing ovation e invoca il suo nome. “Se questa cosa può aver confortato in questo modo anche solo una persona e aver fatto del bene, per noi era un dovere”. Applausi anche per Valentina Gargano.