Uno dei momenti più toccanti della seconda sarata del Festival di Sanremo 2026 ( LA DIRETTA - LA SCALETTA ) è arrivato intorno alle 23, quando Achille Lauro è tornato sul palco per cantare Perdutamente e dedicarla alle vittime della tragedia di Capodanno a Crans Montana, a chi ancora soffre, alle famiglie che hanno perso i loro cari.

La scelta del brano

“Quando a settembre avevo chiamato Achille Lauro avevamo pensato di fargli cantare Incoscienti Giovani - ha spiegato Carlo Conti -. Poi il primo febbraio c'è stata la tragedia di Crans Montana, e tutti abbiamo visto le immagini di una madre davanti alla bara del figlio con una canzone di Achille, Perdutamente. Così abbiamo cambiato i nostri programmi e stasera Achille Lauro canta questa canzone per quei ragazzi, per coloro che stanno ancora soffrendo e lottando e perché certe tragedie non accadano mai più”.