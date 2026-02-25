Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata del Festival

Musica
©Getty

Introduzione

Dopo la grande abbuffata della prima serata del Festival di Sanremo, con tutti e trenta gli artisti sul palco, nella seconda serata (LA DIRETTA) ne riascoltiamo quindici (TUTTI I TESTI). Prima ci sono le semifinali delle Nuove Proposte (LA SCALETTA): il primo ad accedere alla finale è Nicolò Filippucci. 

Quello che devi sapere

NICOLO' FILIPPUCCI - LAGUNA - VOTO 6/7

Un incipit da interstellar calamita l'attenzione per poi balzare, attraverso la sua voce calda ma melanconica , nei gagli di un amore che soffre di crisi di ansia (TESTO)

1/3

BLIND, EL MA & SONIKO - NEI MIEI DM - VOTO 6-

Un combo interessante ma che ha poco di rivoluzionario. E' un brano che trasuda energia e passione ma alla fine se la testa è stata persa o è rimasta sul collo non è chiaro (TESTO)

2/3
pubblicità

MAZZARIELLO - MANIFESTAZIONE D'AMORE - VOTO 6/7

Voce dolcemente falsettata alla Ivan Graziani (e lo dico come complimento) per una canzone frenetica, veloce e colma di pensieri dolci. Una chiave di lettura romantica identitaria (TESTO)

3/3
pubblicità

Leggi anche

Musica

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con Laguna: testo e significato

Musica

Sanremo 2026, Angelica Bove con Mattone: testo e significato del brano

Musica

Scaletta seconda serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara

Musica

Sanremo, Mazzariello con Manifestazione d'amore: testo e significato

Musica

Sanremo, Blind, El Ma & Soniko con Nei miei DM: testo e significato