Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata del Festival

Introduzione
Dopo la grande abbuffata della prima serata del Festival di Sanremo, con tutti e trenta gli artisti sul palco, nella seconda serata (LA DIRETTA) ne riascoltiamo quindici (TUTTI I TESTI). Prima ci sono le semifinali delle Nuove Proposte (LA SCALETTA): il primo ad accedere alla finale è Nicolò Filippucci.
Quello che devi sapere
NICOLO' FILIPPUCCI - LAGUNA - VOTO 6/7
Un incipit da interstellar calamita l'attenzione per poi balzare, attraverso la sua voce calda ma melanconica , nei gagli di un amore che soffre di crisi di ansia (TESTO)
BLIND, EL MA & SONIKO - NEI MIEI DM - VOTO 6-
Un combo interessante ma che ha poco di rivoluzionario. E' un brano che trasuda energia e passione ma alla fine se la testa è stata persa o è rimasta sul collo non è chiaro (TESTO)
MAZZARIELLO - MANIFESTAZIONE D'AMORE - VOTO 6/7
Voce dolcemente falsettata alla Ivan Graziani (e lo dico come complimento) per una canzone frenetica, veloce e colma di pensieri dolci. Una chiave di lettura romantica identitaria (TESTO)