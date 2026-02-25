Sanremo 2026, Bambole di Pezza con Resta con me. Il testo e la recensione della canzoneApprofondimenti
Le Bambole di Pezza all'Ariston presentano Resta con Me: “Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte”. Nella serata delle cover il quintetto si esibirà con la celebre sigla di Occhi di gatto in compagnia di Cristina D’Avena (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Bambole di Pezza, l'esibizione di Resta con me
Non era mai successo che una band tutta al femminile si presentasse al Festival di Sanremo. Resta con me vorrebbe forse essere rock, ma finisce per essere molto pop. Sul palco l'energia è alta e l'estetica distintiva, più della proposta musicale in sé. Look swingin' London (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) e una partecipazione che sa di consacrazione. Per Fabrizio Basso sono "corroboranti" meritano un voto in pagella tra 6 e 7 (I VOTI DELLA PRIMA SERATA).
Resta con me, il testo della canzone delle Bambole di Pezza
Volevo dirti in queste notti
Ti penso ancora
Che la mia vita da quel giorno
È un'altra storia
E a volte per cambiare tutto
Basta una parola
Per diventare ciò che sono
Ho camminato sola
Sono una donna che non guarda in faccia niente
Mi hanno guardato male ma è il giudizio della gente
Quando ti senti stanca dalle delusioni
E l'unica certezza sono le canzoni
E il giorno che non torna di un inverno con l'amore che non è più qui
Ovunque sia l'errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me in questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io
A dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me
Resta con me
Ho fatto sogni senza mai
Chiudere gli occhi
Vissuto vite che non sai se immaginarti
Ho visto uomini per bene andare in pezzi
E ho visto uomini di strada tornare onesti
E pezzi di giornali sparsi nella mia testa
Una ragazza una chitarra e una tempesta
Questi non sanno cosa provo dentro
Come una foglia sempre stata al vento
Rip. ritornello
E allora dimmi se conosci un modo per dimenticare i guai
Per noi che siamo stati sempre appesi a un filo
Aspettami nell’alba di questo mattino
Ho superato anni come questi
E avrei voluto dirti
Rip. ritornello
Il significato della canzone delle Bambole di Pezza a Sanremo 2026
La formazione ha spiegato il significato della canzone a Sarà Sanremo. Cleo, voce del gruppo, ha raccontato: “Parla del coraggio di restare uniti anche nei momenti di difficoltà perché sostenendosi a vicenda si può arrivare ovunque". Nel brano il gruppo ripercorre le sfide affrontate senza mai piegarsi al giudizio delle persone abbracciando chi è in grado di supportarci in tempi difficili ‘con le braccia aperte per gridare, resta con me in questi tempi di odio”. Un processo di autodeterminazione e consapevolezza della propria identità in cui le cinque ragazze assumono il controllo delle loro vite. Infine, nella parte conclusiva la formazione chiude volgendo lo sguardo speranzoso al futuro ‘aspettami nell’alba di questo mattino’. Girl power nel segno del rock.
Bambole di Pezza alla loro prima partecipazione a Sanremo
“Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai. Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte”, hanno detto in merito al loro debutto. Venerdì 27 febbraio il quintetto si esibirà con Cristina D’Avena. L’amata voce di tante sigle dei cartoni animati ha commentato: “Tornare al Festival di Sanremo mi fa battere il cuore ogni volta. Quest’anno lo farò insieme alle Bambole di Pezza, artiste potenti, con un’energia che mi ha travolta dal primo istante. Duettare con loro durante la serata cover è un incontro di mondi che non vedo l’ora di vivere insieme a voi. Ci vediamo all’Ariston per un’esplosione di adrenalina che, spero, vi resterà nel cuore”. Ad aprile le Bambole di Pezza daranno il via al tour esibendosi a Milano, Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli.
Chi sono gli autori della canzone delle Bambole di Pezza
Testo di Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli e Lisa Cerri. Musica di Andrea Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci e Daniela Piccirillo.
