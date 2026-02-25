La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, aperta dalla voce storica di Pippo Baudo e dal brano Olly in Balorda Nostalgia, è stata condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Tra i 30 Big in gara, spicca l’omaggio di Ermal Meta, che ha indossato abiti ricamati con i nomi di bambine palestinesi, insieme a tributi al Maestro Peppe Vessicchio e agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza dell’ultracentenaria Gianna Pratesi. Co-conduttore della serata Can Yaman, con ospiti d’eccezione come Tiziano Ferro, celebrando 25 anni di carriera, e Kabir Bedi. La top 5 provvisoria, comunicata in ordine casuale, comprende Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e la coppia Fedez & Marco Masini.