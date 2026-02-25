Sanremo 2026 in diretta: scaletta, cantanti, news e retroscena della seconda serata. LIVE
La kermesse entra nel vivo con la seconda serata (oggi, mercoledì 25 febbraio 2026). Si esibiranno quindici artisti della categoria Big, inoltre ci saranno le sfide tra quattro Nuove Proposte. Carlo Conti è affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Previsti anche gli interventi di Bresh dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e di Max Pezzali in collegamento dalla Costa Toscana. Il sistema di voto coinvolge Giuria delle Radio, Televoto e, per la sezione giovani, anche la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web
Seconda serata del Festival
La seconda serata del Festival di Sanremo (LA SCALETTA DI STASERA), mercoledì 25 febbraio 2026, vede sul palco quindici artisti della categoria Big. Le quattro Nuove Proposte partecipano a due sfide dirette. Carlo Conti è affiancato dai co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. La serata prevede anche le esibizioni di Bresh dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e di Max Pezzali in collegamento dalla Costa Toscana. Il voto è suddiviso tra Giuria delle Radio e Televoto, mentre per le Nuove Proposte si aggiunge la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.
I momenti memorabili della prima serata
Sul palco del Teatro Ariston, martedì 24 febbraio, si sono susseguiti momenti memorabili: dal medley di Tiziano Ferroe a Can Yaman, che ha portato il baciamano a Kabir Bedi, sono stati offerti al pubblico un susseguirsi di performance e momenti di spettacolo che hanno animato la serata all’Ariston. Ecco i più belli.
Intervista ad Angelica Bove
La giovanissima artista romana Angelica Bove partecipa al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte con il brano Mattone. Recentemente ha pubblicato il suo album Tana, un percorso musicale e personale alla ricerca di una sé più consapevole. L’intervista del nostro inviato a Sanremo, il giornalista Fabrizio Basso, approfondisce la sua visione artistica e le aspirazioni per questa esperienza sanremese.
Cos'è successo ieri sera alla prima serata del Festival
La 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, aperta dalla voce storica di Pippo Baudo e dal brano Olly in Balorda Nostalgia, è stata condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Tra i 30 Big in gara, spicca l’omaggio di Ermal Meta, che ha indossato abiti ricamati con i nomi di bambine palestinesi, insieme a tributi al Maestro Peppe Vessicchio e agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza dell’ultracentenaria Gianna Pratesi. Co-conduttore della serata Can Yaman, con ospiti d’eccezione come Tiziano Ferro, celebrando 25 anni di carriera, e Kabir Bedi. La top 5 provvisoria, comunicata in ordine casuale, comprende Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e la coppia Fedez & Marco Masini.
I meme della prima serata invadono i social
Dai giochi sul parquet indossato da Dargen D'Amico alle evocazioni del celebre collier Cuore dell’Oceano di Rose di Titanic, sfoggiato da Laura Pausini, la rete ha dato libero sfogo all’ironia, generando meme e contenuti creativi che commentano con leggerezza gli outfit dei Big. Di seguito, una selezione delle immagini più originali e divertenti circolate sui social.
Le pagelle ai look della prima serata
Al Teatro Ariston la competizione canora procede di pari passo con quella dell’immagine. Da Olly in Dolce&Gabbana a Laura Pausini con l'abito nero di Giorgio Armani, scopriamo tutti i look che sono stati tra i grandi protagonisti della prima serata di Sanremo 2026.
Gli artisti selezionati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web
Sono Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini gli artisti selezionati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web al termine della prima votazione, un gruppo ristretto che rappresenta, in ordine casuale e senza indicazione delle rispettive posizioni, il vertice provvisorio della competizione secondo il giudizio dei media accreditati, come previsto dal regolamento che vieta la diffusione della classifica completa in questa fase iniziale del festival.
La classifica parziale dopo la prima serata
In attesa di scoprire anticipazioni sulla seconda serata del Festival, che va in scena questa sera, ecco la classifica parziale dopo la prima serata. Martedì 24 febbraio, nella serata d’esordio del Festival di Sanremo 2026, il voto è stato affidato esclusivamente alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che ha indicato i cinque artisti più votati senza stilare alcuna classifica ufficiale ma comunicandoli in ordine casuale.
La scaletta della seconda serata
Questa sera, mercoledì 25 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 con la conduzione di Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, propone l’esibizione di quindici Big, le sfide tra quattro Nuove Proposte, le performance esterne di Bresh dal Suzuki Stage in Piazza Colombo e di Max Pezzali dalla Costa Toscana, con votazioni affidate a Giuria delle Radio e Televoto, integrate dalla Sala Stampa per la categoria giovani. Di seguito trovate la scaletta della seconda serata.