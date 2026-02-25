La seconda serata di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

Ospiti Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo mentre al Suzuky Stage ci sarà Bresh e sulla Costa Crociere seconda serata per Max Pezzali. All'Ariston riceverà un premio alla carriera Fausto Leali. Grande attesa per la gara delle Nuove proposte: si confronteranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove e poi Mazzariello e Blind, El Ma e Soniko; giovedì la finale. Achille Laura ha detto che "ho visto ieri il festival e mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di salire sul palco". Lollo Petrolo instilla il dubbio sul cantare "ma prima di tutto farò il co-conduttore".