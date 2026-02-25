La seconda serata di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

Introduzione
Seconda serata di gara all'Ariston (LA DIRETTA). Questa sera (LA SCALETTA) saliranno sul palco quindici artisti per proporre nuovamente il loro brano e poi ci saranno le semifinali delle Nuove Proposte che vedranno confrontarsi nella prima Nicolò Filippucci e Angelica Bove e nella seconda Mazzariello e Blind, El Ma e Soniko. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e la co-conduttrice ufficiale Laura Pausini ci saranno Lillo Petrolo, Pilar Fogliati e Achille Lauro che annuncia il suo desiderio di andare in tour all'estero. Il calo degli ascolti viene esaminato ma resta il fatto che Sanremo si conferma l'evento più visto in Italia
Quello che devi sapere
ASCOLTI , DI LIBERATORE: "SI CONFERMA EVENTO PIU' VISTO IN ITALIA"
"Sanremo si conferma l'evento più visto in Italia. Non c'è evento sportivo che tenga da questo punto di vista. Si tratta del miglior risultato sullo share dal 1997 ad oggi. L'eccezionalità di questo risultato va iscritta anche in un scenario competitivo diverso". Lo dice il direttore del Prime time Rai, Williams Di Liberatore commentando dall'Ariston i dati sugli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo. La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 9 milioni e 600 mila telespettatori col 58 per cento medio di share, oltre 2 milioni e mezzo in meno dello scorso anno.
TUTTO E' PRONTO PER LA SECONDA SERATA DEFINITA SPECIALE
Ospiti Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo mentre al Suzuky Stage ci sarà Bresh e sulla Costa Crociere seconda serata per Max Pezzali. All'Ariston riceverà un premio alla carriera Fausto Leali. Grande attesa per la gara delle Nuove proposte: si confronteranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove e poi Mazzariello e Blind, El Ma e Soniko; giovedì la finale. Achille Laura ha detto che "ho visto ieri il festival e mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di salire sul palco". Lollo Petrolo instilla il dubbio sul cantare "ma prima di tutto farò il co-conduttore".
CARLO CONTI: "NON HO BATTUTO ME STESSO COME ASCOLTI MA SORRIDO"
Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti nonostante gli ascolti deficitari dice "che il Festival sta bene. Pilar un po' non ci credeva poi con una delle sue vocine mi ha detto sì. Laura Pausini è stata meravigliosa nella prima serata". Stasera saliranno sul palco, in ordine alfabetico, Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez & Masini, Fulminacci, J-Ax, LDA e Aka7even, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. Domani, giovedì, toccherà in ordine sparso, dunque ad Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale e Tredici Pietro. Infine Laura Pausini e Achille Lauro canteranno 16 Marzo dedicato a Gianna Pratesi, l'ultra centenaria ospita nella prima serata.
ACHILLE LAURO: "VOGLIO PORTARE LA MIA MUSICA ALL'ESTERO. SONO SINGLE"
Achille Lauro inizia il suo incontro con la sala stampa parlando di Fondazione Madre che si propone di affrontare in modo incisivo l’idea di protezione, cura e crescita di giovani in difficoltà. Dal punto di vista musicale dice che "mi piacerebbe portare la mia musica fuori dai confini ma non solo per gli italiani all'estero. Sanremo per me è stato importantissimo e invito chi c'è oggi a essere se stesso. Inoltre ne approfitto per invitare ufficiamente Laura Pausini a venirmi a trovare in un concerto".