Introduzione
Questa sera, mercoledì 25 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata della 76esima edizione.
Carlo Conti, alla guida della manifestazione per il secondo anno consecutivo, conduce questa seconda puntata che prevede l’esibizione di quindici Big in gara, le sfide tra quattro Nuove Proposte e le presenze di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo in qualità di co-conduttori.
Fuori dall’Ariston sono attesi Bresh dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e Max Pezzali dalla Costa Toscana, mentre il voto sarà affidato a Giuria delle Radio e Televoto, con l’integrazione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web per la sezione giovani.
Scopriamo di seguito, nel dettaglio, tutto quello che bisogna sapere sulla scaletta della seconda serata di Sanremo 2026.
Quello che devi sapere
I quindici Big in gara
La seconda serata del Festival di Sanremo vede salire sul palco quindici artisti della categoria Big, ciascuno con il proprio brano. Le performance vengono valutate attraverso un sistema misto che assegna il 50% del peso alla Giuria delle Radio e il restante 50% al pubblico tramite Televoto.
Questo secondo appuntamento della kermesse si conclude, per quanto riguarda i Big, con la definizione di una classifica provvisoria relativa ai quindici brani eseguiti. Vengono rese note le prime cinque posizioni, ma senza indicazione dell’ordine di piazzamento.
Spazio alle Nuove Proposte
La seconda serata del Festival di Sanremo dedica una parte significativa anche alle Nuove Proposte. Quattro artisti, accompagnati sul palco da Gianluca Gazzoli, si confrontano in due sfide dirette.
Previsto per la sezione giovani un sistema di voto articolato: si esprimono Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. I due artisti più votati, uno per ciascun confronto, accedono alla terza serata.
Co-conduttori e collegamenti esterni
La presenza di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo nel ruolo di co-conduttori accanto a Carlo Conti caratterizza la seconda serata di Sanremo 2026.
Questo secondo appuntamento di mercoledì 25 febbraio si estende anche oltre il Teatro Ariston: Bresh si esibisce dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, mentre Max Pezzali interviene in collegamento dalla Costa Toscana, contribuendo alla programmazione musicale della puntata.