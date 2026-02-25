Introduzione

Questa sera, mercoledì 25 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata della 76esima edizione.

Carlo Conti, alla guida della manifestazione per il secondo anno consecutivo, conduce questa seconda puntata che prevede l’esibizione di quindici Big in gara, le sfide tra quattro Nuove Proposte e le presenze di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo in qualità di co-conduttori.

Fuori dall’Ariston sono attesi Bresh dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e Max Pezzali dalla Costa Toscana, mentre il voto sarà affidato a Giuria delle Radio e Televoto, con l’integrazione della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web per la sezione giovani.

Scopriamo di seguito, nel dettaglio, tutto quello che bisogna sapere sulla scaletta della seconda serata di Sanremo 2026.