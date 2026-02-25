LDA e Aka7even dominano la classifica (parzialissima) del Fantasanremo. Fanalino di coda, complici i malus accumulati, Tredici Pietro
in evidenza
La classifica del Fantasanremo dopo la prima puntata
- . LDA e AKA 7even: 165 punti
- 2. Bambole di pezza: 120 punti
- 3. Dargen D'Amico: 110 punti
- 4. Leo Gassman: 105 punti
- 5. J-Ax: 100 punti
- 5. Sal Da Vinci: 100 punti
- 7. Ditonellapiaga: 90 punti
- 8. Eddie Brock: 75 punti
- 9. Malika Ayane: 65 punti
- 10. Arisa: 60 punti
- 10. Samurai Jay: 60 punti
- 10. Serena Brancale: 60 punti
- 13. Fedez e Masini: 55 punti
- 13. Levante: 55 punti
- 13. Sayf: 55 punti
- 16. Elettra Lamborghini: 50 punti
- 16. Maria Antonietta e Colombre: 50 punti
- 18. Ermal Meta: 45 punti
- 18. Fulminacci: 45 punti
- 18. Luchè: 45 punti
- 21. Nayt: 40 punti
- 21. Patty Pravo: 40 punti
- 23. Francesco Renga: 35 punti
- 23. Michele Bravi: 35 punti
- 23. Tommaso Paradiso: 35 punti
- 26. Enrico Nigiotti: 30 punti
- 27. Chiello: 25 punti
- 27. Mara Sattei: 25 punti
- 29. Raf: 15 punti
- 30. Tredici Pietro: 10 punti
I bonus speciali della seconda serata
Questi i bonus speciali di mercoledì 25 febbraio:
- indossa una collana +5 punti
- linguaccia +10 punti
- nessun ringraziamento verbale -5 punti
- outfit o accessorio verde +10 punti
- outfit trasparente/vedononvedo +10 punti
Ermal Meta, presentato da Achille Lauro (5 punti), indossa i guanti (10 punti) e fa l'inchino con la mano sul cuore. Dieci i punti per non aver toccato il microfono nei primi 30 secondi, 20 per il "Pronti, partenza via". Prima di salirsi sul palco, ha fatto una foto con la tazza del Fantasanremo: altri 10 punti accumulati. In totale, accumula 65 punti.
Elettra Lamborghini, l'outfit fa il pieno di punti
Presentata da Lillo (+5 punti), Elettra Lamborghini ottiene 10 punti per lo strascico e 10 per l'oufit trasparente. Il direttore d'orchestra ha il papillon (10 punti), il "Pronti, partenza via" sono altri 20 punti. I gioielli hanno le pietre verdi (10 punti), i ballerini valgono altri 10 punti. Il totale? 75 punti.
Tommaso Paradiso salvato dal guanto
Presentato da Pilar Fogliati (+5 punti), Tommaso Paradiso indossa il guanto (+10 punti). Dieci i punti anche per il papillon del direttore d'orchestra. Per lui, 25 punti.
Enrico Nigiotti sceglie di non giocare
Inchino con la mano sul cuore, collana e presentazione da parte di Laura Pausini: per Enrico Nigiotti, i punti sono solo 20.
LDA e Aka7even confermano di voler vincere
Partono superfavoriti, LDA e Aka7even. Che, sul palco, portano bracciali rossi (+10 punti), occhiali (+5). La presentazione di Achille Lauro vale 5 punti, il papillon del direttore d'orchestra 10, 5 anche per la collana. Si inchiano con la mano sul cuore (Bonus Disney+, 10 punti), si siedono sulle scale (10 punti), spolverano la spalla (Bonus Nizoral Care, 10 punti). Dieci punti per l'accessorio verde, 10 per il bonus Bancomat, 10 per i ballerini, 15 per i performer. E c'è pure il "Pronti, partenza via". Per loro, i punti sono 140.
Patty Pravo con strascico e collana
Patty Pravo, presentata da Laura Pausini (+5 punti) indossa una collana (altri 5 punti). Lo strascico vale 10 punti, così come l'outfit rosso e la prima esibizione della scaletta. Suoi anche il Bonus Bancomat: 10 punti per non aver toccato il microfono. Tuttavia, non ringrazia verbalmente: -5 punti. In totale, sono 40 punti.