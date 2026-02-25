Chi è Lillo, il comico co-conduttore di Sanremo 2026

Comico, fumettista, attore e regista, Pasquale Petrolo ha una lunga e sfaccettata carriera alle spalle. Dai personaggi dei fumetti da lui inventati fino al debutto nel mondo del cinema: sono diversi i programmi che lo hanno visto come autore, conduttore e concorrente così come i film che lo hanno visto come attore e regista. Il 25 febbraio sarà co conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 insieme a Pilar Fogliati e Achille Lauro