Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata

Arisa è alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo. La sua Magica favola somiglia ad un diario, in cui racconta l'infanzia, i primi amori, le ferite, la stanchezza e il desiderio di pace. Fulminacci, alla sua seconda partecipazione, porta un brano (Stupida fortuna) pensato per “veleggiare sulla paura del futuro”. Serena Brancale gareggia con un brano diversissimo da quello presentato nel 2025. La sua Qui con me è una ballata dolce e malinconica, dedicata alla madre scomparsa. Ditonellapiaga, con Che fastidio!, esprime il disagio e la frustrazione di chi non si riconosce nelle ipocrisie sociali, nelle mode e nelle convenzioni. Mentre Fedez e Masini, che proprio all'Ariston hanno dato inizio al loro sodalizio, in Male necessario cantano un insegnamento: le tempeste che si affrontano nell'arco della vita possono essere anche delle opportunità.

Cos'è successo durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si è aperto con l'esibizione di Olly, sulle note di Balorda Nostalgia. Accompagnato da Laura Pausini, e poi anche da Can Yaman, Carlo Conti ha ricordato Peppe Vessicchio. E ha poi accolto Gianna Pratesi, 105 anni, una delle prime donne a poter votare. "La signora Gianna Pratesi rappresenta i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri partigiani che hanno liberato l’Italia dall’oppressione nazifascista e che ci hanno permesso, oggi, di goderci un evento musicale come questo", ha spiegato il conduttore in conferenza stampa. Superospite di martedì 24 febbraio, Tiziano Ferro. Che, per 7 minuti, ha cantato senza sosta i suoi più grandi successi. E che ha regalato all'Ariston il suo ultimo singolo, Sono un grande, celebrazione della sua unicità, della sua vita. Della capacità di potersi dire, finalmente, "Sei stato un grande". Per tutto ciò che è successo, e per ciò che non è successo. Can Yaman ha ritrovato sul palco Kabir Bedi, in un abbraccio intergenerazionale tra il nuovo e il vecchio Sandokan, Max Pezzali ha fatto ballare la Costa Toscana con un medley scatenato.