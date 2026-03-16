Luché in concerto a Firenze, la possibile scaletta

Il rapper napoletano reduce da Sanremo 2026 con il brano Labirinto, il 17 marzo porta il suo Arena Tour al Nelson Mandela Forum
Dopo aver portato sul palco dell'Ariston il brano Labirinto, Luchè è pronto a tornare dal vivo con l'attesissimo Arena Tour. Martedì 17 marzo, l'appuntamento è al Nelson Mandela Forum.
Questi i prossimi appuntamenti:
- sabato 21 marzo - Torino, Inalpi Arena
- lunedì 23 marzo - Eboli (SA), Palasele SOLD OUT
- martedì 24 marzo - Eboli (SA) – Palasele
- giovedì 26 marzo - Messina, Palarescifina
- sabato 28 marzo - Bari, Palaflorio
- domenica 29 marzo - Bari, Palaflorio SOLD OUT
- mercoledì 1 aprile - Padova, Gran Teatro Geox
- giovedì 2 aprile - Milano, Unipol Forum
Chi è Luchè
Luca Imprudente, in arte Luchè, nasce a Napoli nel 1981 e muove i primi passi nel rap già nel 1997, fondando insieme all'amico Ntò il duo Co'Sang, una delle formazioni più influenti della scena hip hop partenopea. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2012 inizia la carriera solista, che lo porta progressivamente a conquistare un pubblico sempre più vasto. Il salto verso la notorietà nazionale arriva con Malammore nel 2016, seguito nel 2018 da Potere, certificato doppio disco di platino. Nel 2022 pubblica Dove volano le aquile, che debutta al primo posto nelle classifiche FIMI, mentre nel 2024 la reunion con Ntò sotto il nome Co'Sang regala ai fan l'album Dinastia, anch'esso in cima alle classifiche. Nel 2025 torna da solista con Il mio lato peggiore, certificato platino, portandolo nei palasport di tutta Italia. Parallelamente alla musica, nel 2019 fonda l'etichetta indipendente BFM Music, contribuendo a lanciare artisti come Geolier, CoCo e Vale Lambo. Quella di Sanremo 2026 è stata la sua prima partecipazione all'Ariston.
La scaletta
La scaletta del concerto di Luchè a Firenze non è stata rivelata. Online, la scaletta viene così ipotizzata:
- Il mio lato peggiore
- Anno Fantastico
- O’ Primmo Ammore
- Morire vuoto
- Autostima
- Scale
- No Love
- Non Siamo Uguali
- Red Flag
- 10 Anni Fa
- Fin Qui
- Che Dio Mi Benedica
- Le Pietre Non Volano
- Ti Amo
- Il Mio Ricordo
- Star
- Nada
- Un milione di mani
- Attraverso Me
- Parliamo
- Torna Da Me
- Lettera alla pistola alla mia tempia
- Se non ci fosse la rabbia
- La Notte di San Lorenzo
- Che Stai Dicenn
- Punto G
- Password
- Ilary
- Chico
- Ginevra
- Miami Vice
- Stamm Fort
- Non Abbiamo Età
- Nessuna
- Labirinto
Approfondimento
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©Getty
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