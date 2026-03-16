Luché in concerto a Firenze, la possibile scaletta

Dopo aver portato sul palco dell'Ariston il brano Labirinto, Luchè è pronto a tornare dal vivo con l'attesissimo Arena Tour. Martedì 17 marzo, l'appuntamento è al Nelson Mandela Forum.

Questi i prossimi appuntamenti:

sabato 21 marzo - Torino, Inalpi Arena

lunedì 23 marzo - Eboli (SA), Palasele SOLD OUT

martedì 24 marzo - Eboli (SA) – Palasele

giovedì 26 marzo - Messina, Palarescifina

sabato 28 marzo - Bari, Palaflorio

domenica 29 marzo - Bari, Palaflorio SOLD OUT

mercoledì 1 aprile - Padova, Gran Teatro Geox

giovedì 2 aprile - Milano, Unipol Forum

Chi è Luchè

Luca Imprudente, in arte Luchè, nasce a Napoli nel 1981 e muove i primi passi nel rap già nel 1997, fondando insieme all'amico Ntò il duo Co'Sang, una delle formazioni più influenti della scena hip hop partenopea. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2012 inizia la carriera solista, che lo porta progressivamente a conquistare un pubblico sempre più vasto. Il salto verso la notorietà nazionale arriva con Malammore nel 2016, seguito nel 2018 da Potere, certificato doppio disco di platino. Nel 2022 pubblica Dove volano le aquile, che debutta al primo posto nelle classifiche FIMI, mentre nel 2024 la reunion con Ntò sotto il nome Co'Sang regala ai fan l'album Dinastia, anch'esso in cima alle classifiche. Nel 2025 torna da solista con Il mio lato peggiore, certificato platino, portandolo nei palasport di tutta Italia. Parallelamente alla musica, nel 2019 fonda l'etichetta indipendente BFM Music, contribuendo a lanciare artisti come Geolier, CoCo e Vale Lambo. Quella di Sanremo 2026 è stata la sua prima partecipazione all'Ariston.