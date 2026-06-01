Il Jungle Dress, storia del vestito verde Versace: da J.Lo ai Grammy a Off Campus. FOTO
Il dress di chiffon con la stampa d'ispirazione tropicale, la scollatura e lo spacco profondi, è uno degli abiti più cercati di sempre online, parola di Google Immagini. Ogni volta che riappare - anche come copia, vedi nella serie "Off Campus" - riapre il dibattito sullo stile di J.Lo, che lo indossò a un prestigioso evento pubblico, e sul design di Donatella Versace, creatrice dell'abito - forse - più rappresentativo dello stile del nuovo millennio
A cura di Vittoria Romagnuolo