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J.Lo, che al tempo era la partner di Puff Daddy, catturò l'attenzione per il suo stile ultra seducente e d'impatto. L'abito verde che scatenò una mole di ricerche mai processate da Google fino ad allora per un vestito, esaltava una sensualità in voga per la moda del tempo ma su un corpo che era diverso da quello delle altre donne. In un momento storico in cui la magrezza era imperante sulle passerelle e nello showbiz, Jennifer Lopez si faceva interprete di canoni estetici alternativi che finirono con l'imporsi dopo diversi anni.