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Lo styling di Rob Zangardi e Mariel Haenn, il team storico che cura il guardaroba e l'immagine di J.Lo, ha scelto gioielli di Cartier per completare il look nel quale c'era anche una borsetta coordinata di Tyler Ellis, brand scelto molto spesso dall'attrice e cantante. L'hairstyle per la première era liscio con la chioma lunga pettinata con la riga al centro. Il make-up era coordinato al dress, con smokey eyes color bronzo e labbra nude.