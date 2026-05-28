Jennifer Lopez in Versace alla première del nuovo film Office Romance. FOTO
La star della musica e del grande schermo si riprende lo scettro di regina della commedia romantica col nuovo film di Ol Parker, scritto dal co-protagonista della pellicola Brett Goldstein. La star di "Ted Lasso" ha ammesso che il personaggio di J.Lo è stato scritto pensando a lei come interprete. All'anteprima di Los Angeles i due attori hanno dato prova di una sintonia evidente anche sullo schermo
A cura di Vittoria Romagnuolo