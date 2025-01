Jennifer Lopez, il look da red carpet per The Kiss of the Spider Woman

11/12 PH George Pimentel/Shutterstock for Sundance Film Festival via Ipa/Fotogramma

Jennifer Lopez ha trattenuto le lacrime in sala dove si è svolta la proiezione di The Kiss of The Spider Woman, che ha ottenuto la standing ovation da parte del pubblico. L'attrice ha dicharato che recitare in questo musical è per lei il coronamento del sogno di una vita. "Ho aspettato questo momento per tutta la vita", ha detto la star a Variety, poiché fin da bambina, quando guardava film come West Side Story sul piccolo schermo con la sua famiglia, sapeva che da grande avrebbe voluto recitare in un grande musical come quello