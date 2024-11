Unstoppable, Jennifer Lopez in total white per il film a Londra. FOTO

8/13 David Fisher/ Shutterstock via Ipa/Fotogramma

Jennifer Lopez sorride al photocall londinese stretta a Judy Robles, la donna a cui ha prestato il volto sullo schermo. In tutte le pose J.Lo appare soddisfatta del lavoro e felice di poter accompagnare il suo ultimo film in giro per il mondo, in attesa del giudizio del grande pubblico.

Per la première londinese la star ha abbandonato il suo stile seducente e si è affidata alla classe senza tempo del total white, optando per un look monocromo, un abito in maglia e una giacca di lana morbida