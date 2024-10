Jennifer Lopez parla dopo il divorzio: "Ho imparato la lezione"

L'attrice e cantante ha parlato per la prima volta del divorzio da Ben Affleck con la stampa e in una lunga intervista ha raccontato le emozioni del suo ultimo difficilissimo anno.

Ha fatto tesoro delle esperienze vissute, non cerca l'amore e si domanda: "Se fossi semplicemente libera?"



La Jennifer Lopez che campeggia sulla copertina dell'ultimo numero di Interview Magazine è la popstar sfavillante che tutti conosciamo ma è anche una donna incredibilmente onesta con se stessa che ammette di stare uscendo fuori dalle macerie della sua vita, dall'ennesima esplosione che ha mandato tutto in pezzi.

La cantante e attrice, che ha presentato a Toronto il suo ultimo film, Unstoppable, parte da quell'esperienza con un personaggio molto reale per parlare di come sta adesso, rispondendo per la prima volta a domande sul suo chiacchieratissimo divorzio con Ben Affleck.

Sta bene ora, dice, ma quanto le è costato arrivare dove si trova adesso.

Dopo il divorzio sola con se stessa Jennifer Lopez è in una fase di profonda riflessione, un momento che si penserebbe essere collegato direttamente al post-divorzio da Ben Afflek, il suo quarto marito, ma che in realtà, ammette, è parte di un processo che non ha mai fine per tutti, sicuramente per lei.

Nell'ultimo anno, ha raccontato a Nikki Glaser, l'attrice comica, presentatrice (e scrittrice) statunitense che l'ha intervistata per Interview Magazine, ha dovuto fronteggiare più di quanto si aspettasse venendo a patti con la solitudine, un sentimento “spaventoso”, che l'ha portata a scommettere su un'altra relazione, quella con se stessa, decisamente la più importante.

Lopez ha spiegato che si è portati a credere di sentirsi completi solo quando si trova qualcuno con cui condividere la propria vita, ed è ciò di cui ha convinto tutti con This Is Me Now il docufilm romanticissimo con cui raccontava la sua evoluzione sentimentale culminata col matrimonio con l'amore della sua vita: Affleck.

“Poi è stato come se il mio f*** mondo fosse esploso”, ha detto J.Lo che ammette di aver creduto di aver imparato delle lezioni dalla vita ma che non era vero e lo ha capito quando la scorsa estate ha scelto di andare via perché doveva imparare a stare bene da sola con sé stessa. “Devi essere completo, se vuoi qualcosa di più completo. Devi essere buono da solo”, dice. leggi anche Jennifer Lopez e Matt Damon insieme alla première di Unstoppable

Libera, single, felice Adesso Jennifer Lopez è da sola ed è una condizione insolita per lei che è sempre stata fidanzata o sposata (lo ha fatto quattro volte e per quattro volte ha divorziato, da Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony e, appunto, Affleck).

Accusata (anche dai suoi ex) di essere innamorata della sensazione di essere innamorata, non cerca l'amore adesso.

È finalmente libera e le spiace di averci messo trent'anni per capirlo perché in situazioni come questa ci è già passata. Avrebbe dovuto capirlo già due o tre volte fa, rivela.

“Non sto cercando nessuno, è quello che ho fatto negli ultimi venticinque, trent'anni” dice J.Lo, che si chiede: “E se fossi semplicemente libera?”.

Si è presa il suo tempo ma conclude che non vede l'ora di tornare. Ha avuto bisogno di stare con la sua famiglia, i suoi figli, i suoi amici. Ha dovuto scavare a fondo dentro di sé e i suoi fan l'hanno compresa e l'aspettano. La tournée interrotta ripartirà e lei è impaziente di presentare nuovi spettacoli.

“È stato probabilmente il momento più difficile della mia vita, ma è stato anche il momento migliore perché ho avuto modo di lavorare su me stessa”. vedi anche Jennifer Lopez, il nude look dopo la notizia del divorzio. FOTO

