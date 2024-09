Jennifer Lopez, nude look dopo la notizia del divorzio con Ben Affleck

1/16 ©IPA/Fotogramma

Jennifer Lopez è tornata. E, per farlo, ha deciso di lasciare a bocca aperta, per non dire spalancata, tutti quanti. In primis, forse, il suo ex. Dopo la notizia del divorzio da Ben Affleck, la diva si è mostrata in pubblico, in varie occasioni del Toronto International Film Festival, con look molto audaci e sensuali



Jennifer Lopez e Matt Damon insieme alla première di Unstoppable (senza Ben Affleck)