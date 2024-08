La prima foto di Jennifer Lopez su IG dopo il divorzio da Ben Affleck

L'attrice di Atlas, 55 anni, ha ricondiviso un selfie da una fan page nelle sue Storie di Instagram venerdì 23 agosto, optando per un tocco festivo: sullo sfondo, infatti, si vede un albero di Natale. La cantante e attrice ha chiesto il divorzio dal marito martedì 20 agosto, dopo due anni di matrimonio. Il selfie non è recente: secondo il magazine americano People, “sembra provenire da una sessione di trucco di dicembre 2020”



Jennifer Lopez condivide sui social network la prima foto dopo l’annuncio del divorzio da Ben Affleck.

L'attrice di Atlas, 55 anni, ha ricondiviso un selfie da una fan page nelle sue Storie di Instagram venerdì 23 agosto, optando per un tocco festivo: sullo sfondo, infatti, si vede un albero di Natale.

La cantante e attrice ha chiesto il divorzio dal marito, l'attore e regista Affleck, martedì 20 agosto, dopo due anni di matrimonio.

Nello scatto vediamo Lopez posare per un selfie molto seducente, con capelli biondi voluminosi e un completo morbidissimo e confortevole color rosa cipria. Presenti nell’immagine un grande albero di Natale sullo sfondo — con scatole regalo e fiori — e un appendiabiti pieno di vestiti. Il selfie non è recente: secondo il magazine americano People, infatti, “sembra provenire da una sessione di trucco di dicembre 2020”. In una foto simile ma scattata da un’angolazione diverso, il celebre hairstylist Chris Appleton ha descritto il look definendolo con l’espressione "Deluxe Glam Barbie". La foto segna la prima volta che Lopez pubblica sui social media da quando ha chiesto di porre fine al suo matrimonio con Ben Affleck.

"Differenze inconciliabili": il motivo della separazione Nei documenti del tribunale ottenuti da People, Jennifer Lopez ha citato “differenze inconciliabili” come motivo della separazione, indicando il 26 aprile come data di separazione. Ha presentato la sua richiesta senza un avvocato presente, riporta la celebre rivista americana. La cantante di This Is Me... Now e Affleck si sono sposati a Las Vegas il 17 luglio 2022, poi hanno organizzato una festa di matrimonio in Georgia il mese successivo. Pare che i due non abbiano stipulato un accordo prematrimoniale.

Una fonte ha detto a People giovedì 22 agosto che avevano le migliori intenzioni quando hanno riacceso la loro storia d'amore, affermando che la coppia "si amava davvero, ed è successo tutto rapidamente”. Affleck e Lopez, come è noto, erano stati precedentemente fidanzati nei primi anni 2000 ma poi avevano annullato le nozze pochi giorni prima del matrimonio. approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck, è finita: la cantante chiede il divorzio

Il ritorno di fiamma nel 2022 "Volevano davvero provarci, e lo hanno fatto”, ha aggiunto la fonte parlando del loro ritorno di fiamma. "Sono due persone che sono innamorate dell'amore, e chi non si butterebbe in una cosa così? E il mondo lo voleva. La fonte ha specificato ai microfoni di People che l'attore di The Accountant 2 e la diva sono "persone molto diverse".

"Lei è molto pubblica e ama uscire, mentre lui è più introverso e preferisce stare a casa”, ha spiegato la fonte. Lopez e Affleck hanno trascorso gran parte dell'estate separati, ma la scorsa settimana è stata vista lasciare la casa in affitto di Affleck a Brentwood, in California, mentre lui festeggiava il suo 52º compleanno (ha compiuto gli anni il 15 agosto). approfondimento Ben Affleck, il nuovo taglio di capelli rasato