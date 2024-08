Ben Affleck, il nuovo taglio di capelli rasato

Cinema

I riflettori dell'iconico Dolby Theatre di Hollywood si sono accesi per la postar e attrice e suo marito, protagonisti indiscussi di una notte da ricordare. Alla vigilia del debutto globale in streaming del film documentario in cui racconta in musica la sua vita sentimentale, J.Lo dimostra ai fan e al pubblico che, anche in una vita colma di successi, il vero amore è l'unica cosa che conta. Lo stepitoso look a tema astrale è uno spoiler su quanto vedremo in tv A cura di Vittoria Romagnuolo

Hollywood spalanca le braccia a due dei suoi volti più amati, Jennifer Lopez e Ben Affleck , coppia stellare del grande schermo pronta a far sognare i fan nel periodo più romantico dell'anno con This Is Me...Now: A Love Story , il film documentario con protagonista J.Lo in uscita su Prime Video dal 16 febbraio . La popstar ha celebrato il debutto del titolo in streaming con una grande anteprima a Los Angeles preceduta da una sfilata trionfale sul red carpet del Dolby Theatre. Con lei Ben Affleck, destinatario e il motore della sua speciale lettera d'amore

Ben Affleck, impeccabile in smoking, ha tenuto stretta Jennifer Lopez per tutto il tempo, dando prova che ciò che la star della musica e del grande schermo ha raccontato in This Is Me... Now, l'album, e This Is Me... Now: A Love Story, il docufilm (entrambi i progetti in uscita il 16 febbraio), è reale e non è frutto di un racconto di finzione costruito per il pubblico