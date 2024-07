La festa si è svolta negli Hamptons, mentre il marito (ex?) si trovava in California. Tra troni, abiti sfarzosi, cavalli ed esibizioni a sorpresa, ecco tutto ciò che è successo

Ballerini da sala, un'orchestra dal vivo e un'esibizione a sorpresa: si è svolto così, il 55esimo compleanno di Jennifer Lopez. Un compleanno che pare uscito dal 1800 , con l'abito da ballo blu (vaporosissimo) di J.Lo, abbinato a plateau dorati, guanti a rete e un'acconciatura a corona. E con gli invitati che, come lei, indossavano vestiti in stile Bridgerton.

Del resto, alla festa in stile Bridgerton organizzata dalla star, il marito non c'era. Anzi, si trovava proprio sulla costa opposta degli Stati Uniti (J.Lo ha festeggiato negli Hamptons, mentre Ben è rimasto in California).

Il ringraziamento ai fan

"Ho visto tutti i vostri auguri di compleanno, i bellissimi video e i tanti post, la notte scorsa e questa mattina", ha scritto su Instagram Jennifer Lopez. "Ho riso, sorriso, ho versato qualche lacrima e quando ho visto il cartellone pubblicitario a Times Square sono rimasta senza parole. Ho davvero i fan migliori e più straordinari del mondo. Non riesco a spiegarvi quanto mi fate commuovere, o quanto mi sento incredibilmente fortunata ad avere tutti voi nella mia vita".

"È difficile credere che abbiamo passato tutto questo tempo insieme. È divertente sedermi qui a contemplare il viaggio più straordinario: mi sento ancora come la stessa ragazza degli inizi, così piena di energia e spavalderia, pronta ad affrontare il mondo intero e al contempo fragile e spaventata. Vi amo così tanto. Voglio che sappiate, nel giorno del mio compleanno, che siete il mio regalo più grande. Insieme alla mia famiglia e ai miei amici, ci siete sempre stati per me, nei momenti belli e in quelli difficili. Posso sempre contare su di voi. E voglio che sappiate di poter sempre contare su di me. Grazie per la vostra cura, la vostra comprensione, la vostra lealtà e, soprattutto, il vostro amore".