“La Regina Carlotta”, il prequel di Bridgerton fra passato e presente

La serie, disponibile dal 4 maggio, racconta in sei episodi la storia della sovrana che abbiamo conosciuto nelle prime due stagioni della serie madre, a partire dal momento in cui viene stabilito che dovrà sposare Re Giorgio. Un amore deciso da altri che si trasforma in un rapporto indissolubile, segnato inevitabilmente dalla precaria salute mentale del sovrano. Ma scopriamo di più anche sulla giovinezza e l'amicizia fra Carlotta, Lady Violet Bridgerton e Lady Danbury

“Ci sono destini peggiori che sposare il Re d'Inghilterra”. Questo viene detto alla giovane Carlotta, protagonista dell’attesissimo La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, il prequel della fortunata serie prodotta da Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn ambientati nella Regency Era. Se i fan di Bridgerton dovranno aspettare ancora un po’ per vedere la terza stagione, con protagonisti Penelope e Colin, il prequel che si sviluppa fra passato e presente e racconta la storia della misteriosa Regina Carlotta è disponibile su Netflix da oggi, 4 maggio, con sei episodi (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La storia d’amore con Re Giorgio La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton si concentra sulla giovinezza della sovrana che abbiamo imparato a conoscere nelle prime due stagioni della serie, quell’avida lettrice delle cronache di Lady Whistledown, e sulla nascita del suo amore con Re Giorgio. Questo prequel dell'universo Bridgerton racconta come il loro matrimonio abbia rappresentato non solo una grande storia d'amore, ma anche un cambiamento sociale. Carlotta è riluttante a sposare il Re d'Inghilterra, che immagina respingente, ma l'incontro con il giovane Giorgio dà vita a un amore che porterà parecchio scompiglio a corte, nonostante le severe ambizioni della madre del monarca, la principessa Augusta. Il primo incontro con il futuro coniuge ribalta le carta in tavola. Si conoscono mentre lei prova a scavalcare il muro di cinta del palazzo e chiede aiuto all'unico uomo che incontra, ignorando del tutto la sua identità . Quando si presenta, imbarazzata si scusa, “Vostra Maestà”, ma lui la ferma subito: “Per voi, sono solo Giorgio”. Carlotta scardina gli equilibri ed è questo a far breccia nel cuore del Re. Come si vede nel trailer: “Sei spettacolare. Infrangi le regole, ma sei la persona più regale che abbia mai visto”, le dice lui. “Siamo io e te, insieme”, replica la protagonista. In Bridgerton, gli spettatori hanno scoperto che il Re e la Regina conducono vite separate a causa delle condizioni mentali del sovrano: anche il prequel affronta il tema della salute mentale, della fragilità e dell’insicurezza di Re Giorgio e delle difficoltà che affronta chi gli sta accanto. vedi anche La Regina Carlotta, il trailer della serie tv spin-off di Bridgerton

Grandi ritorni fra presente e passato La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton si sviluppa su due linee temporali, passato e presente, e ci permette di scoprire molto anche su altri personaggi della serie madre come Lady Violet Bridgerton e Lady Danbury. Qui le due donne sono co-protagoniste e la narrazione ci aiuta a capire il loro percorso da giovani a nobildonne, i sacrifici che hanno affrontato come mogli e madri. Possiamo vedere la nascita della loro amicizia, in particolare quella tra la Regina e Lady Danbury che, controllata da un marito molto più anziano, approfitta dell'arrivo di Carlotta per guadagnarsi il suo spazio in società. Compare anche un giovane Brimsley, il fidato consigliere che rimarrà accanto alla sovrana per tutta la vita. leggi anche Bridgerton 3, Phoebe Dynevor non ci sarà: "La guarderò da spettatrice"

Il cast La giovane Carlotta è interpretata da India Amarteifio, mentre Golda Rosheuvel torna nei panni della versione adulta della Regina. Accanto a lei Lady Agatha Danbury, che ha il volto dell'esordiente Arsema Thomas (e ricompare nella sua versione adulta interpretata da Adjoa Andoh) e Ruth Gemmel (Lady Violet Bridgerton). Nel cast anche Sam Clemmett nei panni del giovane Brimsley (e Hugh Sachs come Brimsley del presente). E ancora: Michelle Fairley è la principessa Augusta, Corey Mylchreest è il giovane re Giorgio, Freddie Dennis veste i panni di Reynolds e Richard Cunningham quelli di Lord Bute, Tunji Kasim interpreta Adolphus, Rob Maloney il medico reale e Cyril Nri Lord Danbury. vedi anche Queen Charlotte: prima foto di Lady Danbury nel prequel di Bridgerton