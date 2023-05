Le migliori serie TV da vedere a maggio 2023. FOTO

9/17 @Netflix

In silenzio – Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il 19 maggio, l’amatissimo attore spagnolo Aron Piper torna con la nuova serie di cui è protagonista, In silenzio. La star di Elite veste i panni di un giovane assassino che, dopo aver ucciso i genitori senza averne mai chiarito il motivo, si chiude nel mutismo. Un team di psichiatri dovrà capire se è effettivamente pericoloso per la società

In silenzio, il teaser della nuova serie TV Netflix