The Family Stallone, il trailer del reality sulla famiglia dell'attore

Dopo lo spot surreale trasmesso nella notte del Super Bowl, Paramount + spinge l'acceleratore su uno dei prodotti di punta della stagione in catalogo, The Family Stallone, il reality show con protagonista Sylvester Stallone, sua moglie Jennifer e le sue figlie, Sophia, Sistine e Scarlet, di cui ora è disponibile il trailer. In coda alla clip, che offre una succosa anticipazione dei toni del prodotto, anche la data della messa in onda: il 17 maggio.



Sylvester Stallone patriarca nel nuovo reality show Tutti conoscono Sylvester Stallone, l'attore, l'icona del grande schermo, il mito che ha recitato in titoli che hanno un posto specifico nella storia del cinema, quasi nessuno conosce la versione privata dell'interprete di Rocky e Rambo che, giunto a settantasei anni, ha deciso di mostrare nuovi lati di sé al grande pubblico, che lo ha amato e che lo ama, trascorrendo del tempo con la sua famiglia, vera protagonista del reality show più atteso dell'anno. Perché se è vero che in The Family Stallone Sylvester gioca il ruolo del grande patriarca al pari di Ozzy nell'indimenticabile The Osbournes, che nel 2002 aprì la strada alla reality tv incentrata su una famiglia vip, è molto probabile che già dalla prima delle dieci puntate dello show Jennifer Flavin, Sophia, Sistine e Scarlet, si imporranno come vere protagoniste della serie. approfondimento Tulsa King, la serie con Sylvester Stallone avrà una seconda stagione

Le donne, vere protagoniste della serie In questo senso il precedente è noto, specie per il pubblico statunitense che ha supportato l'ascesa di un'altra famiglia quasi interamente composta da donne, quella delle Kardashian-Jenner, che ha animato prima il cult Keeping Up With The Kardashian e ora The Kardashians, trasmesso da Hulu e Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Sono loro, ormai, lo standard di riferimento per questo tipo di reality tv in cui la quotidianità degli attori non è mai un racconto puramente domestico ma è piuttosto un modo per stare dietro alle agende degli impegnatissimi protagonisti, ciascuno proiettato a lanciare la propria carriera. Ciò vale particolarmente per le figlie di Stallone, che hanno un'età compresa tra i venti e i ventisei anni, tutte determinate a seguire le orme del padre e con gli occhi puntati sulla scintillante Hollywood che è l'altra vera protagonista della serie.

Un inedito Sly dedito alla famiglia Ambientata a Los Angeles, città dove Stallone risiede con i suoi affetti, The Family Stallone offrirà agli appassionati della settima arte diversi motivi di interesse. Nella dimora dell'attore hollywoodiano non mancheranno, infatti, amici e colleghi di lungo corso come Al Pacino e Dolph Lundgren (la cui presenza è stata anticipata nel trailer), anche loro in una veste inedita.

Sbirciare nelle case dei grandi dello showbiz è un guilty pleasure - letteralmente, un piacere colpevole - a cui è difficile resistere, specie quando si ha a disposizione un prodotto leggero e bene orchestrato che si muove su più registri: da quello comico, con Sly al centro delle beghe di casa, a quello emotivo, che spinge sulla centralità della famiglia, il nido da cui tutto parte e dove, alla fine, si ci si ritrova, riparo dagli occhi indiscreti, o quasi.