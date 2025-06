Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto a Messina

cesare cremonini, il concerto a messina

Martedì 24 giugno il cantautore bolognese si è esibito allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per una serata all’insegna della musica e del divertimento. In seguito allo show, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: ”Dobbiamo ancora tutti riprenderci dallo spettacolo più esplosivo di questo tour! Non ho memoria di uno stadio come quello di ieri sera, strapieno che non si riusciva a contenere”.

Sabato 28 giugno l’artista sarà allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.15. Al momento nessuna informazione ufficiale sulla scaletta. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro:

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore