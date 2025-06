Addio a Rick Hurst, il vice sceriffo Cletus di Hazzard. Aveva 79 anni

La notizia, confermata da colleghi e fonti familiari, arriva a pochi giorni da un evento a cui l’attore era atteso

Rick Hurst, attore statunitense celebre per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella popolare serie televisiva The Dukes of Hazzard (nota in Italia come Hazzard), è morto all’età di 79 anni. La notizia del decesso è stata resa nota da fonti vicine alla famiglia e confermata da colleghi e organizzatori di eventi ai quali Hurst era atteso nei prossimi giorni. Nato il 1° gennaio 1946 a Houston, Texas, Hurst ha costruito una carriera longeva nel mondo dello spettacolo, alternando ruoli tra cinema e televisione. Il grande pubblico lo ricorda principalmente per la sua interpretazione del bonario e goffo vice sceriffo nella serie trasmessa negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1985, con Hurst presente in oltre 50 episodi tra il 1979 e il 1982. L’attore era tornato a vestire i panni di Cletus anche nei film reunion realizzati negli anni ’90 e 2000.

L’omaggio dei colleghi: “Un cuore grande come il Texas” A confermare pubblicamente la scomparsa di Rick Hurst è stato anche Ben Jones, collega nella serie Hazzard, che ha dedicato un messaggio all’amico sulla pagina Facebook del Cooter’s Place, museo tematico dedicato alla serie. “È un fatto così inaspettato, e dunque più difficile da elaborare”, ha scritto Jones, aggiungendo: “Conosco Rick da oltre 45 anni e non c'è stato un minuto di quel tempo in cui non mi abbia fatto sorridere o ridere. Certo, era un comico professionista, ma soprattutto aveva un cuore grande come il Texas”. Il personaggio di Cletus Hogg, pur non essendo tra i protagonisti principali, ha conquistato il pubblico per la sua simpatia e il carattere affabile, contribuendo al successo della serie negli Stati Uniti e all’estero. Hazzard, ambientata nella contea immaginaria di Hazzard, in Georgia, raccontava le vicende dei cugini Duke e dei loro scontri con le autorità locali, tra inseguimenti, comicità e musica country.