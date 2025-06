Brad Pitt, casa a Los Angeles svaligiata mentre lui promuove F1

Brad Pitt è stato vittima di un furto in casa , lo confermano i media statunitensi che hanno riferito i dettagli dell'irruzione dei ladri nell' abitazione di Los Feliz , quartiere di Los Angeles, in California dove risiede la star di Hollywood, avvenuta lo scorso mercoledì 25 giugno dopo le 22 . Al momento dell'irruzione Pitt non era in casa . L'attore si trova da diversi giorni in Europa per gli impegni legati al tour promozionale di F1 , il nuovo film di Joseph Kosinski in cui è protagonista e che è arrivato nei cinema italiani proprio lo scorso 25 giugno.

Tre sospetti per l'irruzione nella villa di Los Angeles

Il resoconto del furto che si è verificato a casa di Brad Pitt lo scorso 25 giugno pubblicato dai media statunitensi riporta i dettagli diffusi dalla polizia di Los Angeles che ha confermato la presenza di tre sospetti nella villa dell'attore a Los Feliz, quartiere collinare dove risiedono moltissime star di Hollywood.

I malviventi avrebbero fatto irruzione nella dimora scavalcando una recinzione e sarebbero poi entrati nella proprietà rompendo una finestra.

Il furto è collegato alla sottrazione di una quantità di beni non precisata; è dunque difficile, con queste informazioni, stimare il danno economico causato all'attore.

Brad Pitt è stato preso di mira dai ladri mentre era lontano da casa. Lui e la sua compagna, Ines De Ramon, nel giorno del furto si trovavano in Europa per gli impegni lavorativi di lui legati alla promozione globale del film F1.

Pitt, che lo scorso 16 giugno a New York ha posato per la prima volta davanti ai fotografi con la nuova compagna mano nella mano alla première del film di Kosinski, è poi volato in Europa per la grande première londinese di Leicester Square del 23 giugno, un evento a cui ha partecipato anche Tom Cruise in veste di amico e supporter del progetto. Il furto si è verificato al'indomani della diffusione globale delle immagini delle due star ma non è certo il primo nell'area di Los Angeles, specie nelle ville delle celebrità.

Tra quelle derubate di recente figurano Travis Kelce, Tom Hanks, Simu Liu e Nicole Kidman, che ha ricevuto una visita dai ladri a San Valentino, mentre era fuori città col marito Keith Urban.