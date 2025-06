Marche, al via la 60ma rievocazione storica che omaggia la regione

Si chiama “Armata di Pentecoste-Sciò la Pica”, la rievocazione storica che nel 2025 compie 60 anni, e che avrà luogo nel suggestivo borgo di Monterubbiano, in provincia di Fermo (Marche) il 27, 28, 29 giugno ed il 1° luglio, e che, già nel nome, omaggia la Regione in cui prende vita

Le rievocazioni storiche non mancano in Italia, ma questa è la storia di una Festa che omaggia un’intera Regione: Le Marche. Si chiama “ Armata di Pentecoste-Sciò la Pica” , la rievocazione storica che nel 2025 compie 60 anni, e che avrà luogo nel piccolo ma suggestivo borgo di Monterubbiano, in provincia di Fermo (Marche) il 27, 28, 29 giugno ed il 1° luglio , e che, già nel nome, omaggia la Regione in cui prende vita. Questo perché la Festa, chiamata “Sciò la Pica”, affonda le proprie radici nella leggenda secondo la quale una tribù di Sabini, popolo italico preromano, dalla terra d’origine scavalcò la catena appenninica seguendo il volo di un picchio verde (Pica in latino) per trovare una nuova terra. Proprio quel picchio gettò il seme dal quale sarebbero poi nate le odierne Marche, tant’è vero che nello stemma ufficiale della regione c’è oggi un picchio verde stilizzato.

la manifestazione

E così, da 60 edizioni, il borgo di Monterubbiano festeggia “Armata di Pentecoste-Sciò la Pica”, con una celebrazione aperta da un corteo storico che impegna oltre 250 figuranti, tra musici, sbandieratori, dame, i cosiddetti “guazzarò”, i componenti delle quattro corporazioni cittadine (Artisti, Mulattieri, Bifolchi, Zappaterra) ed i rispettivi cavalieri che li rappresentano, che si sfidano nell’avvincente Giostra dell’Anello, vero e proprio catalizzatore della Festa che vede il Capitano d’Armata come figura centrale della solenne manifestazione.

il ricchissimo calendario di eventi

Per celebrare il 60esimo compleanno, presentato nel maggio scorso a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo, è in programma un ricchissimo calendario di eventi tra spettacoli di musici e sbandieratori, la celebre Giostra dell’Anello, e molti altri momenti di commemorazioni e celebrazioni, tra sacro e profano che animeranno per giorni il borgo del fermano, richiamando appassionati e curiosi da tutta Italia.

non solo spettacolo

Ma “Armata di Pentecoste-Sciò la Pica” non è solo spettacolo. È anche un’occasione per scoprire Monterubbiano, in provincia di Fermo, un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, tra palazzi antichi, scorci romantici e sapori decisi, come le iconiche tagliatelle fritte, piatto tipico ed esclusivo solo di quel posto.