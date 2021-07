Sylvester Stallone, foto con le tre figlie Sophia, Sistine e Scarlet

“Sono davvero un uomo molto fortunato. Ho delle stupende e amorevoli ragazze che non mi hanno portato altro che gioia. Spero solo che smettano di crescere in altezza! Lol! (acronimo di Laughing Out Loud, ovvero “sto ridendo a crepapelle”).

Sylvester Stallone, 75 anni compiuti il 6 luglio, ha pubblicato uno scatto in cui posa con le tre figlie: Sophia, di 24 anni, Sistine, di 23 anni e infine Scarlet di 19 anni. L’attore, augurandosi ironicamente che le figlie non crescano più, ha riservato loro anche un bellissimo messaggio d’amore a corredo dell’immagine.

Sylvester Stallone sul red carpet con le tre figlie

La celebrità di fama mondiale è davvero orgogliosa delle sue ragazze, nate dal matrimonio con Jennifer Flavin, ex modella 52enne californiana. L’occasione dello scatto è la prestigiosa partecipazione al red carpet del film thriller “Midnight in the Switchgrass”, dove Stallone recita fianco a fianco con Bruce Willis, Emile Hirsch e Megan Fox.

Per l’evento tutt’e tre le giovani donne si sono presentate elegantissime: mentre Sistine ha scelto un sexy abito verde smeraldo, impreziosito da una cintura color oro, Sophia e Scarlet hanno optato per l’intramontabile e classico nero, ma senza rinunciare alla loro sensualità con abiti cortissimi che mettono in mostra i loro fisici statuari.

Più sportivo e in stile decisamente casual Sylvester Stallone, sorridente al centro della foto, con una t-shirt basica blu e un paio di pantaloni in tinta.

Il 6 luglio, in occasione del suo 75esimo compleanno, l’interprete di film indimenticabili come “Rambo” e “Rocky”, aveva già postato un’altra fotografia, che lo immortalava con la famiglia al completo. “Questa è la mia splendida famiglia ed è il miglior regalo che potesse ricevere!” Aveva commentato.