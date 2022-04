L'attore statunitense sarà Otto Frank nello show in otto episodi scritto dagli showrunner di Grey's Anatomy che sarà pronto per il debutto in streaming nel 2023

Con l'annuncio della partecipazione di Liev Schreiber al progetto A Small Light cominciano a delinearsi più nettamente i contorni della miniserie targata National Geographic per la piattaforma di streaming Disney +. Schreiber reciterà in uno dei ruoli principali della storia: l'attore statunitense sarà infatti Otto Frank , il papà di Anna, che condividerà i famosi diari della giovane scrittrice ebrea col resto del mondo. Il titolo, la cui produzione era stata annunciata a febbraio, andrà in lavorazione a partire dalla prossima estate con le riprese in programma nelle città di Praga e Amsterdam.

Un nuovo ruolo drammatico per Liev Schreiber

Dopo l'uscita di Ray Donovan: The Movie, seguito dell'ultima stagione della serie thriller in sette stagioni targata Showtime Ray Donovan, Liev Schreiber è atteso per un altro ruolo drammatico e certamente più intenso, data la natura della storia che è chiamato ad interpretare.

In A Small Light l'attore, che nella sua carriera si è misurato anche con la scrittura per il cinema e per la tv e con la regia, sarà uno dei personaggi più in vista del nuovo adattamento della storia di Anna Frank.

Raccontata dal punto di vista di Miep Gies, la segretaria ventenne del padre della Frank che per due anni, insieme al marito, si occupò di nascondere dai nazisti la sfortunata famiglia ebrea, vedrà tra i principali interpreti proprio questi tre personaggi, Miep, suo marito Jan e Otto Frank, tutti già scelti dalla produzione. Liev Schreiber, scelto per il ruolo di Otto Frank, è dunque l'ultimo nome in ordine di tempo annunciato dai produttori. La protagonista, Miep Gies sarà invece Bel Powley, già vista in The Morning Show, mentre Jan Gies sarà Joe Cole, che ha già recitato in Peaky Blinders.