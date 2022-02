Anne Frank, la mia migliore amica: storia vera di una grande amicizia

Basata sull'amicizia vera tra Anne Frank e Hannah Goslar, è disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming la commovente pellicola che racconta la storia di un legame profondissimo. Da Amsterdam ai tempi dell'occupazione nazista fino allo straziante ricongiungimento in un campo di concentramento, il racconto viene proposto da un punto di vista inedito. Si tratta dell'adattamento del libro pubblicato pochi anni fa da Goslar, ancora in vita e oggi 92enne

Anne Frank, la mia migliore amica è il film di Netflix da oggi disponibile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che ricorda la tragica storia di Anna Frank raccontandola da un punto di vista inedito: quello dell'amicizia vera tra lei e Hannah Goslar.

Non tutti sanno che la migliore amica di Anna Frank ha rischiato la vita per aiutarla nel campo di concentramento in cui entrambe erano detenute. Ciò è accaduto poco prima che Anna morisse.



A poche ore dalla Giornata della Memoria, Netflix rende disponibile una pellicola che ruota attorno alla storia di un legame profondo, di un'amicizia indissolubile, sullo sfondo della Shoah.



Miniserie, film, webserie (ne esiste addirittura una su YouTube in cui si immagina che Anne sia una vlogger), libri, fumetti e spettacoli teatrali hanno cercato di raccontare una delle storie più difficili da narrare. Una storia così struggente che una sola penna poteva raccontarcela: quella della stessa autrice. La sua storia ci è arrivata sotto forma del suo diario personale, quell'immortale "cara Kitty".



Il regista Ben Sombogaart, che dirige questa nuova pellicola, ha scelto di dare un taglio differente, raccontandoci la vicenda da una prospettiva diversa, un punto di vista che in pochi conoscevano.

A essere la narratrice di questa storia non è più Anna Frank ma l'adolescente ebrea che, con coraggio e lealtà, farà di tutto per salvare la sua amica.



Hannah è ancora in vita e oggi, all'età di 92 anni, vive a Gerusalemme. La sua penna ci ha raccontato questa vicenda, un po' come fece decenni prima la sua Anna. Due Anna, una scritto Anne e l’altra Hannah. Poche lettere differenziano questi due nomi.

Quest'ultima qualche anno fa ha messo nero su bianco i suoi dolorosi ricordi nell'omonimo libro da cui questo film è stato tratto.



La storia

approfondimento Giornata della memoria, i film in programmazione su Sky Cinema Negli anni Trenta, Hannah Goslar e Anne Frank sono state costrette a lasciare la Germania nazista per rifugiarsi ad Amsterdam.

Le due ragazze si conoscevano fin dai tempi dell'asilo ma qui le seguiamo durante i primi anni della Seconda Guerra Mondiale.



Anne e Hannah vanno a scuola assieme, in una scuola ebraica. Benché siano costrette a portare la stella a sei punte ben visibile sui vestiti, tentano di condurre un'adolescenza normale e il più spensierata possibile.

Le due ragazze si perdono di vista per un triennio, quando la famiglia Frank è costretta a rifugiarsi in un nascondiglio per non essere deportata.

Il destino ha voluto che poco prima della liberazione si rivedessero per un'ultima volta, proprio nel campo di concentramento di Bergen-Belsen in cui Anne morirà poco dopo aver incontrato per l'ultima volta la sua amica.



L’amore che riesce a combattere l’orrore

approfondimento Shoah – I film sull'Olocausto da vedere per non dimenticare Nonostante l'orrore e il male siano gli inevitabili protagonisti di questa pellicola, come lo sono in qualunque film dedicato a questo tema, Anne Frank – La mia migliore amica riesce a far sì che l’amore, il sentimento che sta alla base dell'amicizia, riesca a combattere l'orrore.

È interessante anche vedere per la prima volta Anna Frank come un’adolescente descritta dagli occhi di una sua coetanea. Il ritratto di Anna che esce da questo film è lo stesso che l'autrice del libro a cui si ispira offre al mondo: Anna Frank è una teenager come tante altre. In lei si annidano saggezza e anche tanta voglia di ridere; è spiritosa, divertente. Nel film diretto da Sombogaart la vediamo interpretata dall'attrice Aiko Beemsterboer.



A impersonare Hannah c’è Josephine Arendsen. L'amica è più introversa rispetto ad Anne. Diventa la sua confidente, custodendo segreti, desideri e sogni di una ragazza come tante altre che purtroppo la storia non ha reso una ragazza come tante altre. Sappiamo bene il destino a cui Anna Frank è andata incontro, assieme a tantissime altre persone che sono state vittime del capitolo più buio, nero, indicibile e vergognoso della storia moderna.

La pellicola racconta la "microstoria" di due ragazze, mentre sullo sfondo la grande Storia, quella con la S maiuscola, viene deturpata da altre due tristemente celebri S maiuscole.



Un film per un target giovane approfondimento Anna Frank, tutti i film ispirati alla sua storia Con la scelta di raccontare questa storia dal taglio adolescenziale, legato alle protagoniste teenager, il regista prende una decisione ben precisa: non vuole entrare negli orrori della Shoah.

Le tematiche su cui il film di Netflix si basa sono quelli più "leggere", tali da essere apprezzate da un pubblico giovane. L'amicizia innanzitutto ma anche il coraggio che Hannah dimostra, mettendo a repentaglio la sua stessa vita nel tentativo di salvare l'amica, fanno di questo film un manifesto dell'umanità. Il messaggio è quello che soltanto i rapporti umani possono salvarci, in qualunque contesto: dall'inferno all'impero del male puro, passando per crisi mondiali come quella che stiamo vivendo, l'amicizia, l'amore e l'empatia sono gli unici antidoti. Se nel caso di Anna Frank l'amicizia non ha potuto salvarle la vita, ha comunque salvato le anime di chi l’ha vissuta.