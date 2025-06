Johnny Depp fa visita nei panni di Jack Sparrow ai bambini in ospedale

Johnny Depp ha fatto una sorpresa ai bambini malati in cura al Niño Jesús University Children’s Hospital di Madrid . Lunedì 16 giugno l’attore del film Pirati dei Caraibi ha indossato ancora una volta il famoso costume del pirata protagonista, Jack Sparrow , e ha visitato i reparti e le stanze dei pazienti. Depp ha giocato e chiacchierato con loro, che gli hanno restituito grandi sorrisi, dai più piccoli che l’attore ha tenuto in braccio, ai più grandi con i quali ha scherzato. Nel video condiviso sulla pagina Instagram dell’ospedale, Depp ha incontrato anche i genitori, che erano presenti quando i loro figli hanno riso di fronte alle magie realizzate dal pirata, o quando gli hanno donato a loro volta un piccolo fiocco per i capelli o il simbolo di un cuore con le loro mani. Attualmente, Depp sta girando in Spagna il suo ultimo progetto, Day Drinker.

Non è la prima volta che Johnny Depp visita gli ospedali pediatrici. Nel settembre 2024 l’attore, che si trovava al Festival del Cinema di San Sebastián, in Spagna, era andato a trovare i pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria e Oncologia dell’Ospedale Universitario di Donostia. Anche allora aveva indossato i panni di Jack Sparrow, che avevano molto divertito i bambini. Sempre nel ruolo dell’iconico pirata, l'attore ha fatto visita ai pazienti negli ospedali di tutto il mondo, da Vancouver a Parigi, Londra, Brisbane e diverse città negli Stati Uniti.

IL REBOOT DELLA SAGA: JOHNNY DEPP CI SARÀ?

Johnny Depp ha interpretato il celebre personaggio di Jack Sparrow nella saga di Pirati dei Caraibi a partire dal primo film La maledizione della prima luna (2003) con Orlando Bloom e Keira Knightley. L’attore ha ripreso il ruolo anche nei successivi quattro film: La maledizione del forziere fantasma (2006), Ai confini del mondo (2007), Oltre i confini del mare (2011) e La vendetta di Salazar (2017). Dopo il processo per diffamazione del 2022 che aveva coinvolto l’ex moglie Amber Heard, Depp è tornato al mondo della recitazione a partire dal film Jeanne du Barry (2023). In merito al reboot di Pirati dei Caraibi, il sesto capitolo della saga che dovrebbe iniziare la produzione nel 2025 con un cast completamente nuovo, nel maggio 2024 il produttore del franchise Jerry Bruckheimer aveva dichiarato a Entertainment Weekly: “Se dipendesse da me, [Johnny] ci sarebbe”". Su di lui aveva aggiunto: “Lo adoro. È un caro amico. È un artista straordinario e ha un look unico. Ha creato Capitan Jack. Non era scritto su carta, era lui che si ispirava a Pepé Le Pew e a Keith Richards. Quella era la sua interpretazione di Jack Sparrow”. Inizialmente, dopo l’uscita de La vendetta di Salazar, il futuro del franchise era sembrato incerto. Nel giugno 2022 un portavoce di Depp aveva dichiarato a People che l’indiscrezione su un possibile ritorno dell’attore nella saga fosse “falsa”, ma nel luglio 2023 una fonte vicina allo stesso Depp aveva invece affermato che lui sarebbe potuto tornare. Nel dicembre 2024, infine, Variety aveva riportato che Bruckheimer stesse sviluppando due versioni del sesto film di Pirati dei Caraibi, senza escludere il ritorno di Depp. Anche Margot Robbie sarebbe al centro di uno spin-off tutto al femminile della saga.