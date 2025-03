I 40 anni di Keira Knightley, i suoi film più famosi

L’attrice, nata a Londra il 26 marzo 1985, ha raggiunto giovanissima il successo grazie a “Sognando Beckham” per poi esordire a Hollywood con il personaggio di Elizabeth Swann in “La maledizione della prima luna”. A soli 20 anni per “Orgoglio e Pregiudizio” ottiene la prima nomination all’Oscar come Miglior attrice protagonista e ai Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale. Poi tanti altri successi come “Espiazione”, “Anna Karenina”, “The Imitation Game” e “Collateral Beauty”