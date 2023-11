5/15 ©Webphoto

DANIEL (LIAM NEESON) E SAM (THOMAS BRODIE-SANGSTER)

Daniel: "Be', allora diglielo!"

Sam: "Dirle cosa?"

Daniel: "Dille che la ami!"

Sam: "Niente da fare. E poi partono stasera!"

Daniel: "Anche meglio, Sam! Non hai niente da perdere, te ne pentirai per sempre se non lo fai! Io l'ho sempre detto troppo poco a tua madre, avrei dovuto dirglielo tutti i giorni perchè lei era perfetta tutti i giorni. Come nei film, non è finita finché non finisce!""

Sam: "Ok papà. Allora facciamolo. Ma sì, andiamo a sputtanarci per amore!"

"Love Actually", il mini-sequel per una buona causa